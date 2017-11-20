Міноборони: Шаройко не був розвідником у Білорусі

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Український журналіст Павло Шаройко не працював розвідником у Білорусі - про це заявили у Головному управлінні розвідки міністерства оборони України у відповідь на звинувачення з Мінська.

Раніше у понеділок у білоруському КДБ заявили, що затриманий Шаройко зізнався у роботі на розвідку. Про це заявив офіційний представник КДБ Дмитро Побяржін, передала кореспондентка Російської служби Бі-бі-сі Тетяна Мельничук.

Таким чином білоруські спецслужби звинуватили Київ у створенні агентурної мережі на території їхньої країни.

В українському міністерстві оборони заявили, що це неправда.

"Павло Шаройко проходив службу у ГУР МО України на посаді начальника прес-служби. У 2009 році він був звільнений з військової служби за станом здоров'я", - ідеться у заяві.

Там додали, що після того Шаройко працював журналістом українських ЗМІ, у тому числі кореспондентом у Білорусі.

Окрім затримання журналіста радника українського посольства у Білорусі Ігоря Скворцова оголосили персоною нон-грата через те, що він нібито був координатором Шаройка.

КДБ назвав дипломата співробітником Головного управління розвідки Міноборони, а його роботу у посольстві - прикриттям.

"Затримали на гарячому"

Білоруські спецслужби заявили, що Павло Шаройко є полковником військової розвідки України, і його робота на посаді акредитованого кореспондента Національної суспільної телерадіокомпанії України була прикриттям.

Як стверджує КДБ, вони отримали "докази його протиправної діяльності, що завдає шкоди національним інтересам Білорусі".

Під час обшуку у Шаройка знайшли копії розвідувальних донесень, "спрямованих раніше в центр", сказав представник КДБ.

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Спецслужба стверджує, що Шаройко створив агентурну мережу з білорусів, які за винагороду збирали для нього розвіддані.

Щодо Павла Шаройка порушили кримінальну справу за статтею про шпигунство.

При зборі секретних матеріалів також затримали громадянина Білорусі, його звинуватили у державній зраді. Він, за повідомленням Дмитра Побяржіна, визнав свою провину і розповів, що за завданням української розвідки за гроші передавав інформацію про обороноздатність Білорусі.

Працював у ГУР

Павло Шаройко закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю військова журналістика.

У 2001 році в Головному управлінні розвідки Міноборони України вперше створили прес-службу, яку очолив Павло Шаройко. У ГУР він працював до 2009 року.

У Білорусі Шаройко спочатку очолював корпункт українського агентства УНІАН, потім став власкором "Українського радіо".

Про затримання Павла Шаройка стало відомо 17 листопада, коли про це в Києві заявив голова Національної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

Дружина Шаройка Олена, яка була тоді в столиці України, розповіла пресі, що не повідомляла про арешт, боячись нашкодити чоловікові. За її словами, в мінській квартирі, яку знімало подружжя, в день затримання провели обшук.

Жінка згодом повідомила, що Павло Шаройко перебуває в СІЗО КДБ в Мінську.

Дмитро Побяржін розповів, що КДБ і МЗС інформували Україну про затримання Шаройка ще 25 жовтня, але "з урахуванням характеру двосторонніх відносин" домовились не розголошувати інформацію.

Як повідомляють українські ЗМІ, Олена Шаройко з дочкою повернулися до Мінська, щоб допомагати чоловіку.

МЗС України також перевіряє інформацію про затримання в Білорусі ще одного українця - Олександра Скиби. За даними ЗМІ, директора ПАТ "Завод обважнювачів" затримали ще 15 листопада, коли він поїхав до Мінська на ділові переговори.

В серпні у Білорусі зник 19-річний син офіцера Держприкордонслужби України Павло Гриб. Пізніше стало відомо, що його затримала ФСБ Росії і доправила до слідчого ізолятора російського Краснодара.