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Помер російський співак Дмитро Хворостовський на 56-му році життя. Інформацію про смерть артиста підтвердив його агент агентству ТАСС.

Сім'я пана Хворостовського уточнила, що він помер у середу вранці.

Російський співак і депутат Держдуми Йосип Кобзон зазначив агентству РБК, що пан Хворостовський помер у Швейцарії.

Втім співак Дмитро Маліков стверджує, що пан Хворостовський помер у Лондоні о 3:36 за місцевим часом.

Про те, що артист мав рак мозку, повідомили в червні 2015 року, коли він був змушений скасувати всі заплановані виступи і концерти, аби пройти курс лікування.

Тоді на сайті співака вказали, що хвороба не вплинула на його вокальні здібності, але він не міг тримати рівновагу.

Пан Хворостовський пройшов курс лікування, через пару місяців повернувся на сцену, але восени 2016 роки знову був змушений пройти курс хіміотерапії.

Місяць тому ЗМІ помилково повідомляли про смерть пана Хворостовського, цю інформацію тоді спростувала дружина співака Флоранс.