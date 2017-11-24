Ума Турман жорстко висловилася про Вайнштайна

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Ума Турман і Гарві Вайнштайн працювали разом над кількома картинами, серед них - "Кримінальне чтиво" й "Убити Білла"

Зірка Голлівуду Ума Турман гнівно висловилася на адресу продюсера Гарві Вайнштайна, який перебуває у центрі скандалу через звинувачення в сексуальних домаганнях.

Акторка опублікувала у своєму Instagram привітання, побажавши щасливого Дня подяки усім, крім Вайнштайна і його "злих спільників".

"Я радію, що все відбувається повільно, ти не заслуговуєш на кулю", - написала вона, звернувшись до продюсера.

Відкрито жодних звинувачень Ума Турман не висловила, але натякнула, що їй також є що сказати у світлі голлівудського сексуального скандалу.

"Я сказала нещодавно, що дуже зла. І у мене є на те причини, #metoo (#ЯТакож. - Ред.), якщо ви не зрозуміли це по моєму погляду", - написала Турман.

"Мені здається, дуже важливо дочекатися потрібного моменту, бути чесною і точною", - додала вона.

"Коли я буду готова, то скажу все, що маю сказати", - пообіцяла Ума Турман.

Як ілюстрацію до цього запису акторка обрала кадр з другої частини фільму "Вбити Білла". У цій сцені її героїня Беатрікс Кіддо присягається, що стала на шлях помсти.

У жовтні Ума Турман не змогла прокоментувати історію Вайнштайна, зізнавшись в інтерв'ю, що дуже зла, аби говорити виважено.

Вона похвалила заяви інших актрис і додала: "Коли я говорю щось у гніві, то зазвичай шкодую про те, як висловилася. Так що я чекаю, коли перестану злитися. І тоді я скажу те, що повинна сказати".

Ума Турман і Гарві Вайнштайн працювали разом над кількома картинами, серед них - "Кримінальне чтиво" й "Убити Білла".

Нещодавно кілька десятків акторок публічно звинуватили Гарві Вайнштайна у сексуальних домаганнях. Серед них - Роуз Макгавен, Азія Ардженто, Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу та інші зірки.

Флешмоб #MeToo (# ЯТеж) почала у своєму Twitter актриса Аліса Мілано, закликавши жінок відкрито розповісти про пережиті домагання.