Обвал у нічному клубі на Тенерифе: 22 постраждалих

Копирайт изображения EPA

У нічному клубі на іспанському острові Тенерифе завалилася танцювальна зала, внаслідок інциденту 22 людини отримали травми.

Відвідувачі клубу через діру, яка утворилася, впали з висоти одного поверху до напівпідвального пабу. Інцидент стався о 02:30 за місцевим часом (00:30 за Києвом) у ніч на неділю.

Гей-клуб, в якому стався обвал, знаходиться на популярному серед туристів курорті Плая-де-лас-Америкас в західній частині острова.

Копирайт изображения AFP Image caption Плая-де-лас-Америкас - популярне серед туристів місце

У декількох людей переломи, зокрема, переломи ніг. Це туристи з різних європейських країн, зокрема, Франції, Бельгії та Румунії.

Двоє постраждалих отримали серйозні пошкодження. Як повідомляє агенція Efe, у них переломи стегнової кістки. Ще шестеро також мають переломи, інші 14 отримали менші травми.

Рятувальники декілька годин діставали відвідувачів клубу з-під завалів.