Ми вдома смажили курча - принц Гаррі про освідчення

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Принц Гаррі і Меган Маркл готували вечерю вдома, коли відбулось освідчення. Про свої стосунки і плани на майбутнє пара розповіла в інтерв'ю ВВС.

"Зірки зійшлись, все було ідеально. Ця прекрасна жінка чудом увійшла у моє життя. А я увійшов у її життя", - описує роль Меган Маркл принц Гаррі.

За його словами, того тихого вечора вдома йому вдалося застати кохану зненацька. Меган розповіла, що вони смажили курча і тут раптом принц став на одне коліно. Пропозицію руки і серця вона описала, як дуже романтичну і милу.

"Щодо моменту пропозиції руки і серця, то вона не дала мені договорити, а відразу сказала: "Так, так, так", - розповів претендент на британський престол під номером п'ять.

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Вони зізнались, що майже нічого не знали один про одного до знайомства і відправились у подорож вже після двох побачень. Пара зустрічається з липня 2016 року. Вони познайомилися в Лондоні через спільних друзів.

33-річний принц Гаррі переконав Меган Маркл поїхати разом з ним у поїздку до Ботсвани. Там під зірками вони розбили намети. Він зазначив, що ця поїздка дозволила їм пізнати один одного без звичного тиску королівського життя і це було фантастично.

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36-річна Меган Маркл розповіла, що залишає свою кар'єру акторки, назвавши це новим етапом свого життя.

"Тепер час працювати з тобою однією командою", - сказала Меган, дивлячись на принца.

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Принц переконаний, що Меган легко візьме на себе роль члена королівської родини і зазначив, що вони "фантастична команда". Після шлюбу до пані Маркл звертатимуться як Її королівська високість.

Батьки дали благословення

Весілля принца має відбутися навесні 2018 року. Принц вже отримав благословення батьків Меган. Спершу про заручини у листопаді знали лише королева та інші близькі члени родини.

Копирайт изображения PA Image caption Подружжя мешкатиме в Ноттінгемському котеджі Кенсінгтонського палацу в Лондоні

Королева і герцог Единбурзький заявили, що "раді за пару і бажають їм щастя", повідомив речник Букінгемського палацу.

Меган Маркл відома своїми ролями в американських серіалах "Форс-мажори" та "Межа". Вона народилася в Лос-Анджелесі у 1981 році. Була одружена з актором Тревором Енгелсоном, в 2013 році розлучилася.