До берегів Японії прибило човен-привид з 8 тілами

Копирайт изображения Reuters Image caption На човні виявили вісім тіл

До берегів Японії прибило дерев'яний човен з останками восьми людей. Влада Японії намагається встановити, хто були ці люди і звідки вони прибули.

Човен знайшли на пляжі у префектурі Акіта. Раніше стало відомо, що приблизно в цьому ж районі у море віднесло човен ймовірно з північнокорейськими рибалками.

Такі човни з тілами на борту, які називають кораблями-привидами, регулярно прибиває до берегів Японії. Вважається, що це риболовецькі судна з Північної Кореї.

Як повідомляє японський канал NHK, семиметровий човен знайшли у неділю на пляжі неподалік від міста Ога. На судні не було ніяких навігаційних приладів.

Оглянувши човен, виявили останки восьми чоловік. Деякі тіла розклалися до кісток.

За даними агенції "Кіодо", берегова охорона вважає, що знайдений човен і його пасажири приплили з КНДР.

Копирайт изображения Reuters Image caption Інцидент є лише одним з низки подібних випадків

Це один з багатьох подібних випадків. У п'ятницю дерев'яний човен з вісьмома живими пасажирами прибило до японського берега в районі міста Юрі-Хондзьо.

Один з них розповів, що на човні справді рибалки з Північної Кореї, які ловили кальмарів. Через проблеми, які виникли у відкритому морі, човен віднесло у води Японії.

Як повідомляє агенція Reuters, на вихідних було виявлено ще два тіла на острові Садо. При них знайшли пачку північнокорейських сигарет та інші речі з етикетками корейською мовою.

Берегова охорона японських міст постійно стикається з риболовецькими човнами, які рямують з КНДР, але відхиляються від курсу. Періодично японці проводять операції з порятунку рибалок.

За словами кореспондента ВВС Селії Хаттон, кораблі-привиди з'являються біля берегів Японії через те, що у спробі подолати голод, Північна Корея намагається збільшити улов.

Це змушує рибалок виходити в море на застарілих, погано обладнаних суднах і запливати надто далеко. Крім того, у таких човнів немає системи для подачі сигналу лиха, зазначає кореспондент.