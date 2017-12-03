Мутко: інформатор ВАДА Родченков писав свій щоденник у США

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Колишній міністр спорту Росії, а нині віце-прем'єр російського уряду Віталій Мутко заявив, що скандальний щоденник екс-очільника Московської антидопінгової лабораторії, інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорія Родченкова насправді написаний у США.

"Щоденники, я абсолютно впевнений, написані за шість місяців перебування в США, проредаговані. Вони підганялися під якісь факти. Це смішним виглядає", - цитує агентство РІА Новости виступ Мутка в програмі "Підсумки тижня" на телеканалі НТВ.

"Якщо почитати, то він зі мною в одному номері жив всю Олімпіаду, і я з ним взагалі і коктейлі винаходив. Все-таки він сьогодні інструмент, який дуже грамотно направляють проти Росії", - сказав Мутко.

За словами Мутка, в Сочі працювали десятки іноземних фахівців, і - за логікою Родченкова - всі вони повинні були бути корумповані.

Віце-прем'єр додав, що, якщо міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішить не пускати збірну Росії на Олімпіаду-2018 або дозволить російським спортсменам виступати тільки під нейтральним прапором, "буде зрозуміло, що сьогодні політика взяла гору над здоровим глуздом".

Своє рішення про участь російських спортсменів у зимових Олімпійських іграх виконком МОК оголосить 5 грудня.

Щоденники Родченкова

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Щоденники, як вважають, колишнього глави Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова були опубліковані газетою New York Times в кінці листопада.

У них описуються події 2014-2015 років - то час, коли Родченков, за його словами, працював над тим, щоби - з санкції російської влади - постачати російським спортсменам заборонені препарати під час зимових Олімпійських ігор в Сочі в 2014 році і після них.

Опубліковані записки рясніють описом зустрічей і подробицями переговорів з Мутком.

Сам Родченков у січні 2016 року переїхав до США - за його твердженням, він побоюється за свою безпеку.

У 2016 році комісія ВАДА під керівництвом Річарда Макларена випустила доповідь про масштабну системі застосування допінгу в російському спорті. У ній було сказано, що до приховування позитивних допінг-проб і видачі допінг-коктейлів були причетні російські чиновники і ФСБ.

Російська влада категорично заперечує ці звинувачення.

За день до публікації щоденників у ЗМІ офіційний представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко заявила, що Родченков уже після від'їзду до США міг через віддалений доступ підключатися до бази даних спортсменів "з метою створення помилкових доказів".

У СК заявили про готовність представити ВАДА і МОК "докази таких маніпуляцій".