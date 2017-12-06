Сім'я жінки, якій підтримували життя проти її волі, отримала компенсацію
Родина 81-річної британки отримала компенсацію 45 тисяч фунтів за те, що жінці підтримували життя проти її волі.
За життя Бренда Грант у спеціальному розпорядженні вказала, що боїться фізичної деградації більше, ніж смерті. На неї вплинув приклад матері, яка втратила контроль над собою через деменцію.
Але лікарня у графстві Ворікшир не помітила цього документу серед інших, і пацієнтка провела 22 місяці на штучному годуванні.
Установа вибачилася за помилку.
У своєму розпорядженні пані Грант вказала, що не хоче отримувати терапію з продовження життя, якщо матиме певні серйозні хвороби.
Також у документі було сказано, що їй не треба давати штучного харчування, а симптоми слід знімати знеболювальним, навіть якщо це скоротить її життя.
У жовтні 2012 року пані Гранд пережила серйозний інсульт, після якого не могла ходити, говорити чи ковтати.
Після трьох місяців у лікарні їй вставили трубку, через яку їжа надходила прямо в шлунок, а потім виписали у хоспіс.
Лікарня мала розпорядження пацієнтки на випадок тяжких хвороб, але воно загубилося у її пухкій медичній картці, розповіла донька пані Грант.
Одного разу в хоспісі пані Грант розхвилювалася і намагалася витягти трубки, після чого санітари одягли їй рукавички.
"Вона боялася підтримання життя, бо не хотіла потрапити в хоспіс", - розповідає Трейсі Баркер.
"Вона не хотіла ні для кого бути тягарем, не хотіла, щоби хтось із нас за нею доглядав", - сказала вона.
Діти про розпорядження жінки на випадок хвороб не знали. Про нього їм сказав терапевт незадовго до того, як пацієнтку мали повернути в лікарню.
На зустрічі з представниками шпиталю терапевт разом із родичами пані Грант доводив, що її волю слід поважати, каже пані Баркер.
Тож медики забрали трубки, і за кілька днів пацієнтка померла. Це сталося 4 серпня 2014 року.
"Я дуже, дуже серджуся на себе, що мама два роки страждала", - каже пані Баркер.
"Я не хотіла, щоб мама померла - ніхто такого не хоче. Але вона померла того дня, коли в неї стався інсульт, бо більше не могла робити того, що й завжди".
За її словами, жінка звернулася до юристів, щоби привернути увагу до цієї справи, і щоби таке не повторилося з іншими.
Лікарня визнала свою відповідальність і погодилися виплатити компенсацію у 45 тисяч фунтів.
"Визнаємо, що фонд діяв усупереч попередньому розпорядженню пацієнтки і зберігав документ так, що його нелегко було помітити", - сказано в заяві Фонду лікарні Джордж Еліот.
Установа каже, що почала робити відмітки про такі розпорядження на першій сторінці медичних карток.