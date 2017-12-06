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Родина 81-річної британки отримала компенсацію 45 тисяч фунтів за те, що жінці підтримували життя проти її волі.

За життя Бренда Грант у спеціальному розпорядженні вказала, що боїться фізичної деградації більше, ніж смерті. На неї вплинув приклад матері, яка втратила контроль над собою через деменцію.

Але лікарня у графстві Ворікшир не помітила цього документу серед інших, і пацієнтка провела 22 місяці на штучному годуванні.

Установа вибачилася за помилку.

У своєму розпорядженні пані Грант вказала, що не хоче отримувати терапію з продовження життя, якщо матиме певні серйозні хвороби.

Також у документі було сказано, що їй не треба давати штучного харчування, а симптоми слід знімати знеболювальним, навіть якщо це скоротить її життя.

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У жовтні 2012 року пані Гранд пережила серйозний інсульт, після якого не могла ходити, говорити чи ковтати.

Після трьох місяців у лікарні їй вставили трубку, через яку їжа надходила прямо в шлунок, а потім виписали у хоспіс.

Лікарня мала розпорядження пацієнтки на випадок тяжких хвороб, але воно загубилося у її пухкій медичній картці, розповіла донька пані Грант.

Одного разу в хоспісі пані Грант розхвилювалася і намагалася витягти трубки, після чого санітари одягли їй рукавички.

"Вона боялася підтримання життя, бо не хотіла потрапити в хоспіс", - розповідає Трейсі Баркер.

Копирайт изображения TRACY BARKER Image caption Трейсі Баркер, донька Бренди Грант, звернулася до юристів, щоби такі випадки не повторювалися

"Вона не хотіла ні для кого бути тягарем, не хотіла, щоби хтось із нас за нею доглядав", - сказала вона.

Діти про розпорядження жінки на випадок хвороб не знали. Про нього їм сказав терапевт незадовго до того, як пацієнтку мали повернути в лікарню.

На зустрічі з представниками шпиталю терапевт разом із родичами пані Грант доводив, що її волю слід поважати, каже пані Баркер.

Тож медики забрали трубки, і за кілька днів пацієнтка померла. Це сталося 4 серпня 2014 року.

"Я дуже, дуже серджуся на себе, що мама два роки страждала", - каже пані Баркер.

"Я не хотіла, щоб мама померла - ніхто такого не хоче. Але вона померла того дня, коли в неї стався інсульт, бо більше не могла робити того, що й завжди".

Копирайт изображения Tracy Barker Image caption Бренда Грант не хотіла бути ні для кого тягарем, каже її донька

За її словами, жінка звернулася до юристів, щоби привернути увагу до цієї справи, і щоби таке не повторилося з іншими.

Лікарня визнала свою відповідальність і погодилися виплатити компенсацію у 45 тисяч фунтів.

"Визнаємо, що фонд діяв усупереч попередньому розпорядженню пацієнтки і зберігав документ так, що його нелегко було помітити", - сказано в заяві Фонду лікарні Джордж Еліот.

Установа каже, що почала робити відмітки про такі розпорядження на першій сторінці медичних карток.