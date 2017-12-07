Депутати підняли собі зарплату до рівня міністрів

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Верховна Рада підвищила заробітні плати депутатів, прирівнявши їх до оплати членів уряду.

За таку постанову у четвер проголосували 235 парламентарів.

Зокрема голова парламенту отримуватиме оклад у 12 прожиткових мінімумів (19,2 тисячі гривень), заступник голови - у 11 прожиткових мінімумів (17,6 тис грн), депутат-член комітету - 10 прожиткових мінімумів (16 тис грн).

Надбавки до окладу також будуть на рівні, встановленому для членів Кабінету міністрів.

У постанові зазначено, що вона набирає чинності з дня її ухвалення, а застосовується - з 1 жовтня 2017 року.

У жовтні 2016 року депутати вже пробували підняти собі зарплати. Тоді ухвалили постанову, за якою більшість парламентарів отримували би понад 36 тис грн на місяць.

Але за десять днів цю постанову скасували.