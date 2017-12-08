У храмі Токіо вбили головну жрицю

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У відомому сінтоїстському храмі Токіо були вбиті троє людей, повідомляють місцеві ЗМІ.

Поліція гадає, що підозрюваний убив свою сестру - головну жрицю храму, коли вона виходила з машини, передає агенція Kyodo.

Потім він убив іншу жінку, яка допомогала йому, а далі наклав на себе руки.

На місці події знайшли скривавлений самурайський меч.

Також під час нападу отримав поранення водій головної жриці.

За даними місцевих ЗМІ, напад міг статися через тривалу боротьбу за спадкоємність між жрицею та її братом.

Останній і сам був головним священнослужителем храму, перейнявши цей пост від батька у 1990-х роках.

Але в 2001 році батько його звільнив і знову став головним жерцем, зробивши доньку Нагако Томіока другою за рангом у храмі.

Брат, Сігенага Томіока, після цього неодноразово надсилав їй листи із погрозами. У 2006 році його арештували.

У 2010 році батько відійшов від справ і пані Томіока стала головною жрицею.

Сіонтоїзм - це традиційна релігія Японії. Храм Томіока Хатіман-гу був заснований у 1627 році і відомий своїм літнім фестивалем.

Сайт храму повідомляє, що він був одим із засновників традиції проводити турніри сумо на своїй території. Цей звичай і досі поширений у багатьох сінтоїстських храмах - аби привабити відвідувачів і пожертви.