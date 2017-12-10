Арабські країни закликають США скасувати рішення щодо Єрусалима

Копирайт изображения Getty Images Image caption У секторі Газа та на Західному березі уже три дні тривають заворушення між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки. Загинуло четверо людей

Більше 20 арабських країн закликали США скасувати рішення про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Арабські лідери вважають, що така позиція Вашингтона може призвести до "насильства і хаосу" на Близькому Сході.

Міністри закордонних справ Ліги арабських держав заявили, що на Сполучені Штати більше не можна покладатися як на посередника в досягненні миру в регіоні.

Серед 22 держав, які підтримали заяву, є і найближчі арабські союзники США.

Тим часом на Західному березі ріки Йордан і в секторі Газа вже три дні поспіль тривають зіткнення між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За словами палестинських лідерів, заява пана Трампа поклала край на перспективі мирних переговорів між Ізраїлем і палестинцями

В акціях протесту беруть участь сотні людей, повідомляється про чотирьох загиблих.

Рішення Дональда Трампа про Єрусалим стало відходом він попередньої політики США - у Вашингтоні десятиліттями прагнули зберігати нейтралітет в цьому делікатному для мусульман й ізраїльтян питанні.

Резолюція

Копирайт изображения AFP Image caption В Єрусалимі знаходяться святині, важливі для трьох провідних монотеїстичних релігій світу: іудаїзму, ісламу та християнства

Резолюція Ліги арабських держав була узгоджена після декількох годин переговорів.

Її підтримали кілька союзників США, зокрема ОАЕ, Саудівська Аравія та Йорданія, які раніше вже висловлювали занепокоєність рішенням Трампа.

Тези резолюції:

Визнавши Єрусалим столицею Ізраїлю, США "самоусунулися в якості організатора та посередника" будь-якого ізраїльсько-палестинського мирного процесу.

Рішення Трампа "посилює напругу, розпалює гнів і загрожує занурити регіон у ситуацію ще більшого насильства і хаосу".

До Ради Безпеки ООН направлять звернення щодо офіційного засудження рішення Вашингтона.

У п'ятницю через заяву Дональда Трампа про Єрусалим пройшло екстрене засідання Ради безпеки ООН, на якому п'ять європейських країн звинуватили США в порушенні резолюцій організації.

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі у відповідь заявила, що організація "обурливо перетворилася на один з головних світових центрів ворожості до Ізраїлю".

Визнання Єрусалима столицею Ізпраїля - одна з передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. За його словами "це не більше і не менше, ніж визнання реальності".

Чому заява Трампа така важлива?

Копирайт изображения Getty Images Image caption 6 грудня президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та оголосив про перенесення туди американського посольства з Тель-Авіва

Ізраїль завжди вважав Єрусалим своєю столицею, тоді як палестинці називають Східний Єрусалим, окупований Ізраїлем у війні 1967 року, столицею майбутньої палестинської держави.

В Єрусалимі перебувають святині, важливі для всіх трьох провідних монотеїстичних релігій світу: іудаїзму, ісламу та християнства.

Східний Єрусалим, який до 1967 року знаходився під контролем Йорданії, був спочатку окупований, а у 1989 році анексований Ізраїлем.

Однак такі дії не отримали міжнародного визнання.

У Східному Єрусалимі проживає близько 330 тисяч палестинців і близько 200 тисяч єврейських поселенців. Поселення за міжнародним законодавством вважаються незаконними, однак Ізраїль називає їх законними передмістями.

Відповідно до мирного договору 1993 року, остаточний статус Єрусалима має бути визначений на завершальній стадії мирного процесу.

Останній раунд таких переговорів зайшов в глухий кут в 2014 році, і хоча США вже виступили з новими пропозиціями, палестинські представники вважають, що своєю заявою про Єрусалим Дональд Трамп позбавив США ролі посередника на цих переговорах.