Сальма Хайєк: "Вайнштайн погрожував мене вбити"

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Актриса Сальма Хайєк заявила, що голлівудський продюсер Гарві Вайнштайн - "монстр", який її переслідував та погрожував.

Про Вайнштайна актриса написала у New York Times, заявивши, що режисер одного разу сказав їй: "Я вб'ю тебе, не думай, що не зможу".

Голлі Бейрд, представниця Вайнштайна, поставила під сумніви заяву пані Хайєк.

Десятки актрис, серед яких Анджеліна Джолі та Гвінет Пелтроу, звинуватили пана Вайнштайна у сексуальному переслідуванні і нападах. Він заперечує всі звинувачення і каже, що секс був за згодою.

51-річна пані Хайєк розповіла про стосунки з кіномагнатом під час роботи над фільмом про Фріду Кало. За її словами, вона була змушена кілька разів відмовляти йому, коли він до неї чіплявся.

Актриса розповіла, що казала ні, на його пропозиції прийняти душ з ним, відкинула ідею, щоб він дивися, як вона приймає душ, щоб він робив їй масаж, щоб його оголений друг робив їй масаж, казала ні на його пропозицію про оральний секс і бути оголеною з іншою жінкою.

За її словами, продюсер погрожував закрити фільм, якщо вона не зніметься оголеною в сексуальній сцені з іншою актрисою. Їй доводилося приймати транквілізатори, її нудило - так описала актриса емоційне потрясіння після зйомок сцени, яку вона вважала непотрібною.

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"Як ви можете собі уявити, це було не сексуально, але лише так я могла пройти через це", - розповіла Сальма Хайєк.

Речниця Вайнштайна заявила, що продюсер не пам'ятає, що примушував актрису зніматися у невиправданій секс-сцені.

За її словами, усі звинувачення актриси є неточними і свідки цих подій мають інші погляди на те, що відбулось.

Фільм "Фріда" в результаті зібрав шість номінацій на "Оскар" у тому числі у категорії "найкраща актриса".

Пана Вайнштайна звинувачували у зґвалтуваннях, сексуальному насильстві та переслідуванні. Він заперечує усі звинувачення у сексі без згоди.