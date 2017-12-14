Airbus "намалював" гігантську ялинку над Німеччиною

Німецький пілот Airbus 380 заздалегідь зробив подарунок до різдвяних свят, намалювавши маршрутом лайнера на карті обриси ялинки.

За допомогою сайту відстеження польотів Flightradar24 можна побачити це зображення ялинки.

Різдвяне дерево із прикрасами "простягнулося" на сотні кілометрів від Гамбурга до Штутгарта.

Цей літак буде здійснювати польоти авіакомпанії Emirates Dubai.

Дерево зображене в різних кольорах - через різну висоту польоту лайнера. Пасажирів на борту не було.

"Малюнки" на подібних картах - не рідкість. Минулого місяця пілот американського військово-морського флоту намалював пеніс над штатом Вашингтон.

У серпні цього року пілот Королівських повітряних сил Великої Британії намалював винищувачем на радарах 55-кілометровий пеніс, пролітаючи над графством Лінкольншир у Англії.