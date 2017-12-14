У Франції шкільний автобус зіткнувся із потягом, загинули діти

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Поруч із Перпіньяном на півдні Франції зіткнувся потяг зі шкільним автобусом, де загинули щонайменше четверо дітей, повідомляє міністерство внутрішніх справ.

19 людей поранені, семеро серйозно постраждали внаслідок аварії на залізничному переїзді між Міласом і Сен-Феліу-д'Амон.

Повідомляють, що в автобусі перебували діти від 11 до 15 років.

На фото з місця аварії можна побачити, що шкільний автобус розбило навпіл.

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На місці події працюють рятувальники.

Свідок, який перебував у потязі сказав: "Це була дуже жорстока аварія - здавалося, що поїзд розірве".

Потерпілих ушпиталили, розклад потягів порушений.