Інцидент із російськими штурмовиками в Сирії: версії США та Росії

Копирайт изображения MIL.RU

Пентагон заявив, що перехопив два російські літаки у Сирії, але у російського міноборони є своя версія подій.

За повідомленням американського відомства, два російських літаки Су-25 увійшли в повітряний простір на східному березі Євфрату поблизу сирійського міста Абу-Камаль. Цей район входить до зони відповідальності коаліції на чолі зі США, згідно з угодою із Росією про "деконфліктизацію".

Їх одразу ж перехопили два літаки F-22, що забезпечують повітряне прикриття наземних сил партнерів, які проводять операції по боротьбі з "Ісламською державою".

За версією Пентагону, F-22 здійснили низку маневрів, щоб змусити Су-25 залишити повітряний простір - вони використали дипольні відбивачі та теплові пастки, які порушують роботу систем самонаведення авіаційних озброєнь.

Із російськими пілотами також зв'язалися за допомогою каналів екстреного зв'язку, щоб переконати їх залишити територію.

У якийсь момент один російський літак підійшов до F-22 на таку відстань, що той був змушений діяти агресивно, щоб уникнути зіткнення. Під час цього інциденту в районі Євфрату перебував і російський Су-35. Він переслідував інший F-22As.

Інцидент тривав біля 40 хвилин, після чого російські літаки полетіли в сторону західного берега Євфрату. Пентагон підкреслює, що весь цей час сили коаліції були на зв'язку з російською стороною і переконували її не призводити до ескалації.

Натомість у російського міністерства оборони своя версія подій.

Згідно із заявою російського військового відомства, "пара штурмовиків Су-25 на висоті 3300 метрів супроводжувала гуманітарну автоколону в районі міста Маядін (західний берег річки Євфрат). З боку східного берега річки до них наблизився американський винищувач F-22. Відбиваючи теплові пастки, F-22 створював перешкоди парі російських Су-25. Су-35, який виконував завдання на висоті в 10 тисяч метрів, стрімко підійшов до F-22 з задньої півсфери, після чого американський винищувач залишив район".

Пентагон підкреслив: ще в листопаді сторони домовилися про те, що росіяни залишаться на західній стороні Євфрату, а сили коаліції будуть діяти на сході.

Попри угоду, за даними американської сторони, російські літаки входять до повітряного простору сил коаліції до восьми разів на день, що складає біля 10% від числа бойових вильотів російської і сирійської авіації. Американці зазначають, що їм дедалі важче визначати, чим насправді є дії російських пілотів - помилковими чи навмисними.

Згідно із заявою Пентагону, найбільші побоювання у сил коаліції викликає ймовірність того, що російський літак можуть збити, бо його дії виглядали як загроза для повітряних і наземних сил коаліції, завдання якої - не протистояти російським і сирійським урядовим силам, а боротися з бойовиками "ІД".

Абу-Камаль розташоване неподалік кордону з Іраком за 600 кілометрів від російської військової бази Хмеймім у Сирії.

Маядін, про який згадує російське міноборони, розташований за 80 кілометрів від Абу-Камаля.

Від місця перехоплення російські літаки подолали ще 500-600 кілометрів.