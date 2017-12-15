Принц Гаррі та Меган Маркл одружаться 19 травня
- 15 грудня 2017
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Весілля принца Гаррі та Меган Маркл відбудеться 19 травня 2018 року, оголосив Кенсінгтонський палац.
Пара оголосила про заручини минулого місяця і повідомила, що церемонія пройде у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.
За весілля заплатить королівська сім'я, у тому числі за обслуговування, музику, квіти та прийом гостей.
У Кенсінгтонському палаці раніше підтвердили, що пара проведе Різдво із королевою.
Пані Маркл - протестантка, до весілля її охрестять в Англіканській церкві.