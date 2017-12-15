Принц Гаррі та Меган Маркл одружаться 19 травня

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Гаррі та Меган Марклт оголосили про заручини минулого місяця

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл відбудеться 19 травня 2018 року, оголосив Кенсінгтонський палац.

Пара оголосила про заручини минулого місяця і повідомила, що церемонія пройде у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

За весілля заплатить королівська сім'я, у тому числі за обслуговування, музику, квіти та прийом гостей.

У Кенсінгтонському палаці раніше підтвердили, що пара проведе Різдво із королевою.

Пані Маркл - протестантка, до весілля її охрестять в Англіканській церкві.