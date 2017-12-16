На Сумщині п'яний водій врізався у натовп: шестеро травмованих

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У місті Тростянець Сумської області п'яний водій в'їхав у групу людей, шестеро осіб отримали травми. Про це повідомляє поліція.

У двох людей травми ніг - перелом гомілки, стегна, в інших чотирьох - легкі ушкодження.

Подія сталася близько опівночі, коли водій ВАЗу врізався у натовп людей, які йшли по проїжджій частині однієї з вулиць Тростянця.

За попередньою інформацією поліції, 26-річний водій ВАЗ-2101 був п'яним за кермом.

Відкрили кримінальне провадження. Слідство триває.

З початку 2017 року в Україні, за даними поліції, сталось 146 тис. ДТП, в яких загинуло 3 тис. людей і понад 31 тис. були травмовані.

В жовтні в центрі Харкова Lexus врізався у натовп людей на тротуарі. Тоді загинули шестеро людей і ще шестеро були поранені.