Слідство щодо Трампа і Росії отримало "тисячі імейлів"

Копирайт изображения Reuters Image caption Президент Трамп критикує розслідування Мюллера та заперечує будь-які порушення

Спецпрокурор Роберт Мюллер, за повідомленнями, отримав десятки тисяч електронних листів перехідної команди президента Дональда Трампа у рамках розслідування про імовірне втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

На цей час в рамках розслідування ФБР висунуло звинувачення чотирьом людям.

Адвокат із групи Trump for America ("Трамп за Америку") заявив, що ці імейли були отримані незаконно від третьої сторони.

Водночас речник спецпрокурора Мюллера каже, що "необхідний кримінальний процес" був повністю дотриманий.

Пан Мюллер розслідує імовірну змову між передвиборчим штабом Трампа та Росією. І пан Трамп і Москва ці закиди заперечують.

Група "Трамп за Америку" використовувала американську державну агенцію - General Services Administration (GSA) - для своїх офісів, обладнання та хостингу електронної пошти в період між виборами Дональда Трампа та його інавгурацією 2017 року.

За повідомленнями, саме GSA надала ці матеріали слідству Мюллера.

У суботу адвокат групи "Трамп за Америку" Корі Лангхофер надіслав конгресу листа, у якому поскаржився, що GSA "не володіла і не контролювала ці записи".

У листі зазначено, що, на думку групи, деякі з цих документів мали б бути відредаговані, оскільки вони містять інформацію не призначену для розголошення. Лист на семи сторінках опублікував сайт політичних новин "Politico".

Копирайт изображения Reuters Image caption Розслідування очолює колишній голова ФБР Роберт Мюллер

Втім речник спецпрокурора Мюлера, Пітер Карр, заявив:

"Коли під час чинного кримінального розслідування ми отримали електронні листи, то забезпечили і згоду власника акаунту, і дотрималися необхідного кримінального процесу".

Американський інформаційний сайт Axios раніше повідомив, що команда Мюллера отримала листування 12-ти представників передвиборчої кампанії Трампа, в тому числі його зятя Джареда Кушнера.

На початку грудня колишнього радника президента з нацбезпеки Майкла Флінна звинуватили у фальшивих свідченнях ФБР.

Він став найбільш високопосадовим представником адміністрації пана Трампа, якому висунули звинувачення в рамках розслідування пана Мюллера. Він співпрацює зі слідством.