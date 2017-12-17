У Пентагона була таємна програма з вивчення НЛО

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Пентагон витратив мільйони доларів на таємну програму з дослідження непізнаних летючих об'єктів, повідомляють американські ЗМІ.

Про програму, яка почалася 2007 року і була закрита, за повідомленнями, 2012 року, знала лише невелика кількість чиновників.

New York Times повідомляє, що документи програми описують дивні високошвидкісні літаки та об'єкти, які зависають у повітрі.

Але науковці скептично ставляться до таких досліджень і наголошують, що незрозумілі події не обов'язково свідчать про існування інопланетного життя.

Ідея проекту під назвою "Поглиблена програма розпізнавання аерокосмічних загроз" належить тодішньому лідеру демократичної більшості в Сенаті США Гаррі Ріду.

"Я не відчуваю ніяковості, мені не соромно і не шкода, що я запустив цю штуку. Я зробив те, чого раніше не робив ніхто", - сказав пан Рід в інтерв'ю New York Times.

Програма коштувала американському міноборони понад 20 мільйонів доларів. Її закрили з метою економії бюджетних грошей.

Один колишній штатний співробітник конгресу повідомив Politico, що програму могли використовувати і для вивчення технологічних розробок країн-суперниць США.

"А може, це Китай або Росія намагаються щось зробити чи застосовують рухову установку, про яку ми не знаємо?" - міркує джерело видання.

Раніше цього року Центральне розвідувальне управління США виклало в інтернет мільйони сторінок розсекречених документів.

Серед іншого, в них можна знайти згадки про НЛО, а також рапорти про спостереження літаючих тарілок.