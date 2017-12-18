На Черкащині у пожежі в замкненому будинку загинули четверо дітей

Копирайт изображения UNIAN Image caption ДСНС закликала батьків не залишати дітей вдома без нагляду

17 грудня у селі Драбівці Золотоніського району через пожежу у приватному будинку загинули четверо дітей віком від 1 до 8 років, повідомила прес-служба ДСНС.

Як уточнив перший заступник голови національної поліції В'ячеслав Аброськін, під час гасіння пожежі у приватному будинку знайшли обгорілі тіла чотирьох дітей.

"Мати 1989 року народження зачинила дітей в будинку, а сама пішла відпочивати до друзів. Наразі з матір'ю працюють слідчі", - написав пан Аброськін.

Пан Аброськін повідомив, що ця родина могла бути неблагополучною, а робота соціальних служб могла б допомогти уникати таких трагедій.

Прес-служба ДСНС також звернулась до батьків з проханням не залишати вдома дітей без нагляду та пояснювати малечі правила поведінки з вогнем.

За перші 10 місяців 2017 року внаслідок пожеж в Україні загинули 1372 людини, з яких 47 - діти.