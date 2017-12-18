У Києві обіцяють сніг до 10 см, на дорогах затори
У понеділок над Україною проходить циклон, який приніс сніг у центр країни.
У Києві вранці - пориви вітру та сильний сніг, який налипає на дороги.
У ДСНС попередили, що в столиці може випасти 5-10 см снігу.
За даними Google Maps, рух на дорогах у багатьох районах утруднений. Сталася низка ДТП.
В міській адміністрації закликали автомобілістів на час снігопаду користуватися громадським транспортом.
Влада також каже, що вивела на вулицю снігоприбиральну техніку. Водіїв просять дотримуватись правил паркування, аби не заважати її роботі.
Від 6 ранку також закрили в'їзд великогабаритного транспорту в Київ.
Снігопад у столиці може тривати до середи, прогнозують метеорологи.
Раніше в ДСНС попереджали про погіршення погоди в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.
Там обіцяють дощ і сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь і хуртовини, а також пориви сильного вітру.
Поради пішоходам
Київська міська адміністрація опублікувала поради пішоходам у зв'язку з ожеледицею:
- не тримати руки в кишенях - це збільшує ризик травм при падінні;
- при порушенні рівноваги спробувати швидко присісти - це допоможе утриматися на ногах;
- якщо падіння не уникнути, напружити м'язи, згрупуватися, а торкнувшись землі - спробувати перекотитися;
- переходячи дорогу, враховувати, що гальмівний шлях авто на слизькій дорозі збільшується вчетверо-вп'ятеро;
- обходити металеві кришки люків - зазвичай вони вкриті кригою.
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