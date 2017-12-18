У Києві обіцяють сніг до 10 см, на дорогах затори

18 грудня 2017

Автор фото, Google Maps Підпис до фото, Ситуація на дорогах Києва станом на 8:30 за даними Google Maps

У понеділок над Україною проходить циклон, який приніс сніг у центр країни.

У Києві вранці - пориви вітру та сильний сніг, який налипає на дороги.

У ДСНС попередили, що в столиці може випасти 5-10 см снігу.

За даними Google Maps, рух на дорогах у багатьох районах утруднений. Сталася низка ДТП.

В міській адміністрації закликали автомобілістів на час снігопаду користуватися громадським транспортом.

Влада також каже, що вивела на вулицю снігоприбиральну техніку. Водіїв просять дотримуватись правил паркування, аби не заважати її роботі.

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Від 6 ранку також закрили в'їзд великогабаритного транспорту в Київ.

Снігопад у столиці може тривати до середи, прогнозують метеорологи.

Раніше в ДСНС попереджали про погіршення погоди в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Там обіцяють дощ і сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь і хуртовини, а також пориви сильного вітру.

Поради пішоходам

Київська міська адміністрація опублікувала поради пішоходам у зв'язку з ожеледицею: