На Донеччині стріляли з "Градів", восьмеро поранені

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Унаслідок обстрілів селища Новолуганського Донецької області восьмеро людей поранені. Про це повідомила речниця поліції Донецької області Наталя Шиман.

Вона також повідомила, що станом на 22:30 зафіксували пошкодження 47 житлових будинків, місцевої школи, дитячого садочка та фельдшерського пункту.

Раніше очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що пораненим надають допомогу у Бахмутській та Світлодарській лікарнях.

"Одна особа постраждала сильно - її наразі оперують", - написав він.

Пан Жебрівський уточнив, що людей попередили про імовірне повторення обстрілів, тому вони "перебувають в укритті"

Раніше штаб АТО повідомляв, що Новолуганське обстріляли з території непідконтрольної Горлівки.

Там також повідомили, що сьогодні мав розпочатися перехід лінії розмежування "офіцерами російської сторони СЦКК через КПВВ "Майорськ", але українська сторона була вимушена припинити перехід та перенести його на наступний день.

У штабі повідомили, що зранку 19 грудня, у Новолуганському "розпочнуть роботу військові польові кухні, пункти обігріву".

Через високу ймовірність загрози для мирного населення від вибухів реактивних снарядів, що не розірвались, в місті та на його околицях із самого ранку працюватимуть групи розмінування.