У районі азійської річки Меконг знайшли понад 100 нових видів тварин і рослин, повідомляє Всесвітній фонд дикої природи.

Ця річка, що тече від Тибетського плато до Південно-Китайського моря, є найбільшою на півострові Індокитай. Її ще називають рікою дев'яти драконів.

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Odorrana Mutschmanni, кольорову жабу, знайшли у лісі на північному сході В'єтнаму.

Це один із 115 нових видів, відкритих вченими в регіоні Меконгу в 2016 році.

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Цього крота назвали Euroscaptor orlovi. Він є одним із двох типів, які зустрічаються у В'єтнамі.

На думку дослідників, цих тваринок захищає від небезпек їхній підземний спосіб життя.

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Гірського підковоподібного кажана, якого назвали "Rhinolophus monticolus", вчені знайшли на місцевому ринку на північному сході Таїланду.

Серед нових видів, відкритих у 2016 році, є 11 земноводних, 2 риби, 11 рептилій, 88 рослин та 3 ссавців.

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Цю черепаху, що отримала ім'я Malayemys isan, також знайшли на місцевому ринку - у північно-східному Таїланді.

Щороку вчені відкривають в районі Меконгу десятки нових видів.

WWF вважає, що для природного середовища тварин існує серйозна загроза, але відкриття нових видів дає "величезну надію".

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В'єтнамська крокодиляча ящірка (Shinisaurus crocodilurus vietnamensis) - це луската рептилія, яка походить із лісів північного В'єтнаму.

Науковці після тривалих роздумів підтвердили її статус окремого підвиду рептилії, яку вперше виявили у 2003 році.

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Ця риба-в'юн (Schistura kampucheensis) була знайдена у Камбоджі.

WWF заявляє, що за останні 20 років у регіоні Меконг виявили понад 2500 нових видів - це приблизно по два відкриття на тиждень.