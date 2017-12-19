Російський цирк критикують через товстих левиць

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Фото левиць з російського цирку викликали обурення у соцмережах як у Росії, так і за кордоном.

Ці великі кішки надто товсті, заявляють користувачі, і додають, що це зовсім не їхня провина.

Тварини належать державному цирку у Владивостоці.

Тренер Віталій Смолянець наполягає, що тварини почуваються прекрасно і ожиріння не мають.

Але критики називають такі розміри тварин негуманними.

"Вони потребують фізичних навантажень", - коментує один із користувач соцмереж.

"Можливо краще показувати їх ветеринару, а не в цирку", - додає інший.

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Пан Смолянець, відомий дресирувальник, каже, що за свою 20-річну кар'єру ще ніколи не був об'єктом такої критики.

"Наші тварини старі, - цитує його видання The Siberian Times. - Люди теж набирають вагу, коли старіють. Тварини - так само".

"Вони народжують і після цього гладшають. Ми доглядаємо за їхнім здоров'ям. Вони почуваються прекрасно. Я не бачу надмірної ваги", - сказав він.

За його словами, тварини їдять лише раз на день, увечері, і отримують додаткову їжу, коли мають виступати.

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На день вони їдять по 6 кг м'яса, що їхній дресирувальник вважає нормальним раціоном, приймають вітаміни і випивають літр молока.

За його словами, хоча левиці тренуються по три години на день, зараз вони сплять набагато більше, ніж раніше, що можливо і спричинило додаткову вагу.

Левиці виступають у російському цирку в шоу під назвою "Імперія левиць".