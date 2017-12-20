Суд ЄС визнав Uber службою таксі, а не цифровим сервісом

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Суд Євросоюзу постановив, що Uber є транспортною компанією, а не цифровим сервісом, як вона твердить.

Uber доводив, що не є службою таксі, а надає інформаційні послуги. А саме - допомагає людям зв'язатися одне з одним через електронну платформу.

Цю справу ініціювали в Барселоні. Місцева влада заявила, що Uber має підпорядковуватися її нормам щодо служб таксі.

В компанії раніше заявляли, що негативне рішення суду ЄС не вплине на її діяльність.

Європейський суд назвав Uber службою, мета якої "за допомогою програми для смартфону за винагороду пов'язувати водіїв, які використовують власний транспорт і не займаються цим професійно, та осіб, які хочуть здійснити міські поїздки".

У постанові суду ідеться, що, за законами ЄС, такий сервіс слід класифікувати як "службу в сфері транспорту".

"Без змін"

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Перед оголошення вердикту в Uber висловили певність, що це особливо не вплине на її діяльність у країнах Європи, де компанія підпорядковується місцевому законодавству.

"Будь-яке рішення не змінить стану речей у більшості європейських країн, де ми вже працюємо відповідно до транспортних законів", - сказав речник Uber.

"Водночас мільйони європейців і досі не можуть використовувати такі програми, як наша... Ми хочемо співпрацювати з містами, щоби кожен міг скористатися надійною поїздкою за допомогою однієї кнопки", - сказав речник.

Минулого місяця Uber влада Лондона заявила, що тяганина за поновлення її ліцензії може зайняти роки.

У вересні транспортне управління Лондона постановило, що Uber не може керувати службою таксі та відмовилася поновити її ліцензію.

А що з Uber в Украні?

В Україні Uber почала працювати влітку 2016. Зараз сервіс доступний у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Вінниці.

За допомогою програми для смартфона Uber шукає машину і проводить розрахунок між пассажиром і водієм. Користувач повідомляє системі дані своєї банківської картки, з якої списують гроші.

Водій віддає компанії певний відсоток від заробітку.

У компанії заявляли, що діятимуть відповідно до українського законодавства.

А саме - працюватимуть з індивідуальними підприємцями та юрособами, які мають необхідні документи, зокрема ліцензію.

За даними ЗМІ, водії, які співпрацюють із Uber, мають або зареєструватися як фізособи-підприємці, або приєднатися до компанії-посередника, яка також бере відсоток за свої послуги.

Прихід Uber супроводжувався протестами з боку таксистів. Вони твердили, що сервіс дозволить водіям працювати нелегально і не платити податків.

У Верховній Раді зараз зареєстрований законопроект про служби таксі, який має на меті врегулювати роботу як інформаційних сервісів, так і традиційних таксі.