Біля Філіппін перекинувся пором з сотнями людей

Копирайт изображения EPA Image caption Метеорологи попереджали мешканців Філіппін про наближення тропічного шторму Тембін

Біля східного узбережжя Філіппін через шторм перекинувся пором з 251 людиною на борту, повідомила берегова охорона.

Там повідомляють про жертви, але кількості їх не називають.

Кажуть, що човен перекинувся через величезні хвилі.

За повідомленнями, місцеві човни вже врятували деяких пасажирів. Аварія сталася поблизу острова Полілло.

На порятунок вирушили рятувальні човни та вертольоти, але їм перешкоджає погана погода, кажуть посадовці.

Представник місцевої служби із надзвичайних ситуацій Хуаніто Діаз зазначив, що, за попередніми повідомленнями, у поромі утворилася "велика діра, і через це він перекинувся".

"Рятувальники все ще досліджують воду в пошуках інших пасажирів", - сказав він, повідомляє Philippines Inquirer.

Морські катастрофи доволі часто стаються на Філіппінах, де часто бувають шторми.