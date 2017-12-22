Борис Джонсон у Москві назвав себе русофілом

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Очільник МЗС Британії Борис Джонсон під час свого візиту до Москви назвав себе переконаним русофілом, закликавши Росію і Британію "не сидіти на узбіччі і не скаржитися один на одного".

"Хочу сказати, що у мене є предки в Америці, Німеччині і, звічно, тут, у Москві. Я впевнений, що я перший міністр закордонних справ Британії, якого звуть Борис. Я думаю, Борисів на цій посаді не буде ще довго", - сказав пан Джонсон на прес-конференції після переговорів.

Очільник російського МЗС Сергій Лавров зазначив, що російсько-британські відносини "перебувають на низькому рівні не з ініціативи Москви". Пан Джонсон погодився, що Росія і Британія досі не мають спільної позиції щодо більшості міжнародних питань.

Обидва міністри називали один одного по імені, і між ними раз у раз зав'язувалися жартівливі діалоги, але кожна сторона стояла на своєму.

Наприклад, так виглядав діалог, коли мова зайшла про ймовірне втручання Росії у вибори в США та інших країнах Заходу:

Лавров: Борис Джонсон нещодавно заявив, що у нього немає доказів, що Росія втручалася у референдум щодо виходу Британії із Євросоюзу.

Джонсон: Я сказав, що воно не було успішним. Я думаю, це точна фраза.

Лавров: Він боїться, що він мені не заперечить, ів нього на батьківщині зіпсується репутація серед ЗМІ.

Джонсон: Сергію, я більше переживаю за вашу репутацію.

Один з журналістів попросив Бориса Джонсона прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що очільнику Форін-офісу начебто радили бути особливо пильним у Росії, бо він може зіткнутися з "отруювачами, хакерами і провокаторами".

Джонсон: Як тільки я сюди приїхав, одразу ж віддав своє пальто Сергію Лаврову. Усе, що було у мене в кишенях, мої рукавички, все. Я знав, що він догляне за ними і нічого поганого не трапиться.

Лавров: Хочу сказати, що в кишенях пальто Бориса нічого не було.

Джонсон: Тобто ви вже обшукали кишені?

Перед початком зустрічі пан Джонсон зазначив, що за останній рік Британія поставила до Росії 300 автомобілів Bentley, що є "ознакою прогресу".

"Навряд чи їх купили співробітники російського МЗС, але тим не менш", - пожартував глава Форін-офісу. Пан Лавров посміхнувся у відповідь.

Це перший візит очільника британського МЗС у Росію за п'ять років. Візит пана Джонсона планували ще у 2016 році, але його двічі скасовували в останній момент через незгоду влади з діями Росії.

Афіни і Спарта

Останнім часом очільник Форін-офісу досить різко висловлювався щодо російського керівництва. Минулого тижня в інтерв'ю Sunday Times пан Джонсон порівняв США і країни Заходу - з древніми Афінами, а Росію - зі Спартою.

"Я читав історію Пелопонесської війни Фукідіда. Я зрозумів, що Афіни і їхня демократія, відкритість, культура та цивілізація - є аналогом США і Заходу. Росія мені здавалася закритою, недружньою і антидемократичною, як, Спарта", - сказав він.

Це порівняння спричинило невдоволення у російському МЗС. Його речниця Марія Захарова заявила, що "Росія ніколи не була" войовничою країною "на відміну від європейських держав".

Однак у п'ятницю пан Джонсон уточнив, що зі Спартою він порівнював не сучасну Росію, а Радянський Союз. Пан Лавров у відповідь зазначив, що СРСР не хотів походити на Спарту і не героїзував її, на відміну від США.

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Між Росією і Лондоном виникають розбіжності щодо багатьох аспектів зовнішньої політики. Перш за все, це питання щодо Сирії та України, а також міжнародного кібершпигунства.

У квітні пан Джонсон заявив в інтерв'ю BBC, що Росії доведеться зробити вибір: "приліпитися до [президента Сирії] Башара Асада як клей", або підтримати позицію країн Заходу.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей також висловлювалася щодо Росії. Напередодні візиту пана Джонсона до Москви вона заявила, що очільник МЗС планує продемонструвати жорсткий підхід у переговорах із російськими колегами.

"Ми в курсі тієї активності, яку робить Росія: незаконна анексія Криму, її суперечлива діяльність в Україні, а також її дії щодо дезінформації всюди", - сказала Мей в інтерв'ю Sky News.

У листопаді пані Мей закликала президента Росії Володимира Путіна вибрати інший шлях розвитку Росії і не втручатися у політику західних країн, оскільки йому це не вдасться.