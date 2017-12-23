США нададуть Україні оборонне озброєння - Держдеп

Копирайт изображения Getty Images Image caption США нададуть Україні "посилені оборонні можливості"

США нададуть Україні "посилені оборонні можливості", заявили у п'ятницю ввечері у Державному департаменті, повідомляє агенція Reuters.

Ця заява пролунала на фоні повідомлень американських ЗМІ, що президент США незабаром має ухвалити рішення про надання Україні протитанкового озброєння.

"Допомога США має оборонну природу, і як ми завжди вказували, Україна є суверенною країною та має право захищати себе", - йдеться у заяві Держдепу.

Як уточнила речник Державного департаменту Гізер Нойєр, рішення є частиною зусиль США для допомоги Україні захистити свою територіальну цілісність і "стримати подальшу агресію".

Водночас у Держдепі не уточнили, про яку саме зброю та можливості для України йде мова.

У п'ятницю канал ABC News повідомив, що президент Дональд Трамп має затвердити продаж Україні протитанкових ракетних систем. У своєму повідомленні телеканал послався на джерела у Державному департаменті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption ЗМІ США вказують, що президент США може затвердити постачання Україні протитанкових систем Javelin

Також канал уточнив, що продаж подібних систем потребує схвалення Конгресу.

За інформацією ABC News, вартість оборонного пакета для України може скласти 47 мільйонів доларів. У нього входитимуть понад двісті протитанкових ракет та понад 30 пускових установок. Передбачається, що це можуть бути ракети Javelin.

Кілька днів тому видання Washington Post повідомило, що адміністрація президента США схвалила комерційний продаж легкої летальної оборонної зброї Україні.

Йшлося про можливість експорту до України самозарядних великокаліберних снайперських гвинтівок M107A1 фірми Barrett.

Обсяг контракту оцінюється у 41,5 млн доларів.

При цьому газета зазначила, що американська влада не дала згоду на постачання важких озброєнь на прохання Києва, зокрема переносних протитанкових ракетних комплексів FGM-148 Javelin.