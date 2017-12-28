Звільнених полонених перевірять щодо можливого вербування Росією - Грицак
СБУ перевірятиме звільнених з Донбасу українських полонених на предмет їх можливого вербування Росією - про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак.
"Так, звичайно, ми будемо їх опитувати щодо обставин їхнього перебування в полоні. Є таке поняття, як контррозвідувальне опитування, і ми обов'язково його проведемо", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
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"Ми прекрасно розуміємо, що стосовно наших військовослужбовців, та й всіх громадян України, які перебувають або перебували у полоні, вчиняється не тільки фізичний та психологічний тиск, а й проводиться вербування", - додав керівник відомства.
За його словами, такі опитування проводять з людьми, які опинилися у полоні за не до кінця з'ясованих обставин.
"Є випадки, наприклад, коли наш боєць, будучи пораненим, без свідомості потрапив у полон, тут не виникає жодних питань", - уточнив пан Грицак.
Він також висловив сподівання, що звільнені люди поділяться інформацією про тих, кого досі утримують у самопроголошених республіках, а також тих, кого вважають зниклими безвісти.
"Над поверненням решти ми обов'язково будемо продовжувати роботу і докладати для цього максимум зусиль", - наголосив голова СБУ.
"Ми обов'язково попрацюємо з тими хлопцями, які повернулися додому, проведемо детальне опитування: де, з ким, в яких місцях вони, можливо, мали контакти з тими людьми, які, як вважають, зараз у полоні або зникли безвісти, а таких, за нашими даними, 402 людини".
"Можливо, долю деяких з них нам і вдасться з'ясувати", - додав Василь Грицак.
Напередодні до Києва повернулися 73 військових та цивільних, яких утримували сепаратисти.
Їх звільнили внаслідок домовленостей між Києвом і самопроголошеними республіками.
"Ми будемо докладати максимум зусиль, аби швидше витягнути усіх наших близьких і рідних", - сказав президент Петро Порошенко, виступаючи в аеропорту "Бориспіль", куди прибули літаки зі звільненими.
Українська влада під час обміну у середу передала сепаратистам 233 людини.