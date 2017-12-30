США застерегли Іран: "Світ стежить"

Image caption Демонстрації, які починалися як протест проти корупції та економічної скрути, згодом, як виглядає, набули політичного забарвлення. Фото протесту у місті Керманшах

США заявили, що "світ стежить" за тим, як іранська влада реагує на антиурядові протести, що пройшли в декількох містах.

На протести вийшли тисячі людей, багатьох заарештували.

Демонстрації, які починалися як протест проти корупції та економічної скрути, згодом, як виглядає, набули політичного забарвлення.

У заяві Білого дому йдеться, що іранцям набридла "корупція режиму та розтрата багатства нації на фінансування тероризму".

Тим часом, влада Ірану закликала своїх прихильників вийти на загальнонаціональні демонстрації в суботу.

Цей мітинг збирають на відзначення демонстрацій 2009 року, які проходили на підтримку тодішнього консервативного уряду Махмуда Ахмадінежада.

Ті демонстрації були відповіддю на протести реформістів проти суперечливих виборів, які повернули Ахмадінежада до влади.

Яка відповідь США?

"Іранський уряд повинен поважати права своїх громадян, в тому числі їхнє право висловлюватися. Світ стежить", - написала речниця Білого дому Сара Хакабі у Twitter.

Згодом цей твіт з'явився на акаунті й президента Дональда Трампа.

Державний департамент США закликав всі держави "публічно підтримати іранський народ та їхні вимоги основних прав та припинення корупції".

Що говорить про потести Іран?

Перший віце-президент Ешак Джахангірі припустив, що за протестами стоять опоненти чинної влади.

"Приводом деяких інцидентів в країні цими днями є економічні проблеми, але, схоже, за ними стоїть щось інше. Вони думають, що так вони нашкодять уряду, але від цього виграють зовсім інші люди", - сказав він, повідомляє іранський державний телеканал IRIB.

Раніше інформаційне агентство "Фарс" повідомило, що протестувальники у місті Керманшах знищили якусь державну власність, і згодом їх розігнали.

Генерал-губернатор Тегерана заявив, що поліція жорстко відповідатиме на будь-які подібні зібрання.

Деякі чиновники заявили, що протест організували "контрреволюційні елементи", а на відео в інтернеті видно, як поліція застосувала водомети.

Як почалися демонстрації?

Протести почалися у четвер в Мешхеді - другому найбільш густонаселеному місті Ірану.

Люди вийшли на вулиці, щоб висловити свій гнів через високі ціни, і спрямували свою лють проти президента Хасана Рухані. 52 людей заарештували за скандування "жорстких гасел".

У п'ятницю протести поширилися на інші міста. В Керманшаху, Решті, Ісфахані та Кумі вийшли тисячі людей. У Тегерані, як видно на кадрах в соціальних мережах, було дуже багато поліції.

Копирайт изображения AFP Image caption Багато хто звинувачує президента Хасана Рухані у поганому стані економіки

Деякі з протестів переросли у демонстрації проти влади загалом, а їхні учасники закликали звільнити політичних в'язнів та покласти край насильству з боку поліції.

Це був найбільший вияв громадської непокори з часу великих мітингів реформістів 2009 року.