Померла авторка "алфавітних детективів" Сью Графтон

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У віці 77 років померла американська письменниця Cью Графтон, відома серією романів про приватного детектива Кінсі Мілгоун.

Останні два роки авторка боролася з раком.

За словами її доньки, пані Графтон померла у Санті-Барбарі (Каліфорнія) в оточенні рідних.

Її детективи про Кінсі Мілгоун починалися на різні літери алфавіту. Серію переклали 26 мовами, і окремі її книжки регулярно очолювали списки бестселерів у США.

Перший роман, "А - значить алібі", був опублікований у 1982 році.

Письменниця зупинилася на передостанній літері англійського алфавіту - Y. Книжка "Y is for Yesterday" ("В - значить вчора") вийшла друком у серпні.

"Для нашої родини алфавіт тепер закінчується на Y", - написала у Facebook донька письменниці Джеймі Кларк.

"Хоча ми знали, що це наближається, все сталося несподівано й швидко. Вона була в порядку донедавна, а потім все закрутилося. Сью завжди казала, що буде писати, поки матиме наснагу", - додала пані Кларк.

Упродовж життя Графтон отримала численні нагороди за свою роботу, зокрема від Британської асоціації письменників-детективістів.