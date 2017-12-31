Справа про зв'язки Трампа з Росією почалася з розмови в барі - ЗМІ

Копирайт изображения Twitter Image caption Джордж Пападопулос, імовірно, розповів дипломату таємну інформацію в лондонському барі

Розслідування про імовірні зв'язки штабу Дональда Трампа з Росією почалося після "наводки" з Австралії, пише газета New York Times.

Радник Трампа Джордж Пападопулос нібито сказав високопосадовому британському дипломату, що служить в Австралії, що Москва збирає компромат на кандидата на президентських виборах в США від демократів Гілларі Клінтон.

Газета стверджує, що Пападопулос сказав це, коли багато випив в лондонському барі в травні 2016 року.

Пізніше Австралія повідомила про подію до ФБР.

За даними газети, з цього і почалося таємне розслідування про можливі зв'язки Росії та команди Трампа в липні 2016 року.

New York Times посилається на чотирьох неназваних американських і австралійських чиновників, "яким безпосередньо відомо про роль Австралії".

У ВВС немає незалежного підтвердження цієї інформації.

Хто такий Джордж Пападопулос?

Джордж Пападопулос - колишній радник кампанії Трампа з міжнародної політики.

Він визнав провину в неправдивих свідченнях ФБР, які стосувалися спілкування штабу Трампа з іноземцями, в тому числі громадянами Росії, і зборі компромату на Гілларі Клінтон.

Білий дім наполягає, що Пападопулос обіймав незначну посаду, працював на волонтерських засадах і не був причетний до важливих рішень.

Однак відомо, що Пападопулос був присутній на кількох зустрічах разом з Трампом та іншими високопоставленими чиновниками, такими як генпрокурор Джефф Сешнс, а також на зустрічі з представником британського МЗС. Він також організовував зустрічі на високому рівні.

У чому його звинувачують?

У квітні 2016 року знайомий Пападопулоса, який мав зв'язки з Росією, повідомив йому, що у Москви є компромат на суперницю Трампа Гілларі Клінтон у вигляді "тисяч електронних листів". Про це стало відомо раніше в цьому році.

Однак, як стверджує тепер New York Times, у травні 2016 року Пападопулос розмовляв з Олександром Даунером - верховним комісаром Австралії в Британії - в "шикарному лондонському барі", де розповів йому про компромат.

Невідомо, чому Пападопулос вирішив поділитися цією інформацією з Даунером, однак, як повідомляє видання, австралійський дипломат передав усе своєму уряду.

Два місяці по тому, коли копії електронних листів пані Клінтон були опубліковані в мережі, австралійська влада зв'язалися з ФБР.

Щойно це сталося, пише газета, "бюро відкрило розслідування, яке стало для нього [ФБР] одним із секретів, який охороняли найбільше".

"Старші агенти не обговорювали це на щоденних ранкових брифінгах, які проходять в обстановці секретності, де співробітники зазвичай можуть вільно говорити про особливо важливі операції", - пише видання.

Крім того, за даними New York Times, розслідуванню допомогли дані розвідки, передані в США іншими урядами, в тому числі британським і голландським.

Адвокат Білого дому Тай Кобб відмовився коментувати статтю New York Times.