У Китаї запрацювала заборона на торгівлю слоновою кісткою

Копирайт изображения AFP Image caption Заради слонової кістки вбивали близько 30 тисяч африканських слонів на рік

Китай довго був найбільшим світовим ринком для слонової кістки, проте у 2018 році будь-яка торгівля кісткою чи товарами з неї тут заборонена.

Цей крок називають одним із найважливіших у намаганнях захистити світову популяцію слонів.

Захисники тварин вважають, що браконьєри вбивають близько 30 тисяч африканських слонів щороку.

Заборону на торгівлю слоновою кісткою у Китаї оголосили наприкінці 2016 року, проте це рішення почало діяти в останній день 2017 року.

Державні ЗМІ Китаю вказують, що у країні минулого року вже зафіксували падіння цін на слонову кістку на 65%.

Також у Китаї зафіксували зменшення кількості ввезеної минулого року слонової кістки на 80%.

67 офіційних фабрик та магазинів з обробки та продажу слонової кістки вже зачинились станом на березень 2017 року, а ще 105 мали зробити це до 31 грудня 2017 року.

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"Відтепер, якщо продавець каже вам, що він авторизований державою, він вас обманює й свідомо порушує закон", - йдеться у мікроблозі міністра лісового господарства країни.

Агенція Xinhua повідомила, що напередодні початку дії заборони у країні провели одну з найбільших інформаційних кампаній. В агітації проти торгівлі слоновою кісткою брали участь найвідоміші зірки та спортсмени країни.

У фонді захисту дикої природи заявили, що були щасливі побачити, як зачинились двері найбільшого у світі ринку торгівлі слоновою кісткою.

Там закликали продовжувати пояснювати мешканцям Китаю, що торгівля слоновою кісткою вже незаконна.

Проте є ще одна велика проблема - закон щодо заборони торгівлі слоновою кісткою може не діяти у Гонконзі, а саме там чи не найжвавіше торгували цим товаром.

Наразі влада Гонконгу готує окреме рішення щодо заборони торгівлі слоновою кісткою у цьому регіоні.