Трамп до КНДР: моя ядерна кнопка більша

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Президент США Дональд Трамп похвалився, що його ядерна кнопка є "набагато більшою" і "потужнішою", аніж у лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Твіт пан Трампа є реакцією на новорічне привітання лідера КНДР.

Пан Кім на початку цього тижня погрожував, що його "ядерна кнопка" завжди "під рукою".

Репліка пана Трампа у нетрадиційному стилі спричинила інформаційний шторм у соціальних медіа.

Але оглядачі кажуть, що американський лідер стверджує очевидне: будь-який президент США має безпосередній доступ до ядерних ресурсів, а США є найбільшою у світі країною із ядерним арсеналом.

У Північній Кореї заявляють, що також мають ядерну зброю, яка може долетіти до США. Але аналітики кажуть, що невідомо, чи зможе Пхеньян використати її під час імовірного реального конфлікту.

Багато людей в Інтернеті висловили занепокоєння щодо погроз на адресу обох лідерів.

Проте більшість коментарів у соціальних мережах зосереджені на очевидній фіксації на розмірі "кнопки", про яку говорив пан Трамп.

Під час своєї президентської кампанії пан Трамп мав суперечку з Марко Рубіо через розмір своїх рук.

Президент Трамп наполягав на тому, що опонент говорив про його руки, маючи на увазі щось інше: "Якщо вони маленькі, то й інше має бути невеликим. Я гарантую вам, що проблем із цим немає. Я гарантую".

Олімпіада

Раніше Південна Корея запропонувала КНДР провести переговори про можливу участь Північної Кореї у зимовій Олімпіаді в південнокорейському Пхьончхані, яка пройде в лютому.

Лідер КНДР Кім Чен Ин у новорічному зверненні до народу побажав успіху зимовій олімпіаді в Пхьончхані і висловив надію на участь північнокорейських спортсменів.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін підтримав цю заяву і доручив міністерствам у справах національного об'єднання, культури і спорту підготувати варіанти участі спортсменів із КНДР в Олімпіаді.

Торік на КНДР неодноразово накладали санкції через ракетні випробування. У 2017 році Пхеньян провів шість ядерних випробувань, на яких продемонстрував, що створює дедалі потужнішу зброю.

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Як заявив у новорічному зверненні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, ядерна кнопка постійно у нього під рукою, щоб "США не змогли розв'язати війну".

При цьому він наголосив, що використовує ядерну зброю лише в разі загрози його країні і назвав КНДР "миролюбною і відповідальною ядерною державою".