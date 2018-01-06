Християни східного обряду готуються святкувати Різдво

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6 січня християни, які дотримуються Юліанського календаря, святкуватимуть Різдво.

В Україні надвечір'я Різдва називають Святвечір. Цього дня завершується Пилипівський, або Різдвяний піст.

За традицією, на столі має бути 12 пісних страв, на честь 12 апостолів. Обов'язковими на святковому столі мають бути кутя та узвар, тож цей час також називають "Багата кутя".

З появою першої зірки, яка, за Біблією, вказала волхвам місце народження Ісуса, починають колядувати.

Увечері в храмах почнуться урочисті богослужіння.