Як "лиса" різдвяна ялинка стала популярною у Римі
Спочатку її пошарпаний вигляд викликав глузування всього світу, її порівнювали з туалетною щіткою. Однак тепер знаменита "лиса" різдвяна ялинка в Римі може переїхати до музею сучасного мистецтва MAXXI.
З грудня нещасну ялинку дражнили словом "Spelacchio", що можна перекласти з італійської як " плішива".
Місцеві й туристи були шоковані та обурені тим, що за кілька тижнів до Різдва дерево вже виглядало вмираючим.
Влада міста витратила майже 50 тисяч євро, щоб привезти її з району неподалік від австрійського кордону.
Незадоволені ялинкою заявили, що її дряхлість відображає ситуацію, що склалася у самому Римі в останні роки.
Нестандартне дерево знайшло й своїх шанувальників, зокрема у Twitter, де з'явився окремий акаунт @Spelacchio.
"Кажуть, вони хочуть встановити мене в музеї. Потіснися, Караваджо", - йдеться в одному з твітів.
З настанням Хрещення суперечливу ялинку приберуть, й, за даними італійської газети Corriere della Sera, переїзд до музею - не єдиний варіант її подальшої долі.
Повідомляється, що римська влада обмірковує план зробити з ялинки дерев'яний будинок, де жінки зможуть усамітнитися, щоб погодувати дітей або поміняти підгузки.
Ще один з можливих варіантів - зробити зі знаменитої ялинки кілька тисяч олівців для римських шкіл, пише італійська преса.
Очікується, що про долю ялинки буде оголошено 8 січня.
Але чим би не закінчилася ця історія, тисячі малюнків, фотографій і повідомлень зі словами підтримки вже забезпечили незвичайній ялинці місце в історії.
У Twitter пишуть: "Ми ніколи тебе не забудемо" й "Залишайся у Римі".
А більшість користувачів просто повторюють: "Ти прекрасна".