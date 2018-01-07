Як "лиса" різдвяна ялинка стала популярною у Римі

Копирайт изображения EPA Image caption Ялинка виглядає зандто "жалюгідно" як для святкового Рима

Спочатку її пошарпаний вигляд викликав глузування всього світу, її порівнювали з туалетною щіткою. Однак тепер знаменита "лиса" різдвяна ялинка в Римі може переїхати до музею сучасного мистецтва MAXXI.

З грудня нещасну ялинку дражнили словом "Spelacchio", що можна перекласти з італійської як " плішива".

Місцеві й туристи були шоковані та обурені тим, що за кілька тижнів до Різдва дерево вже виглядало вмираючим.

Влада міста витратила майже 50 тисяч євро, щоб привезти її з району неподалік від австрійського кордону.

Копирайт изображения EPA Image caption Вже одразу після встановлення різдвяна ялинка не відрізнялася пухнастістю

Незадоволені ялинкою заявили, що її дряхлість відображає ситуацію, що склалася у самому Римі в останні роки.

Нестандартне дерево знайшло й своїх шанувальників, зокрема у Twitter, де з'явився окремий акаунт @Spelacchio.

"Кажуть, вони хочуть встановити мене в музеї. Потіснися, Караваджо", - йдеться в одному з твітів.

З настанням Хрещення суперечливу ялинку приберуть, й, за даними італійської газети Corriere della Sera, переїзд до музею - не єдиний варіант її подальшої долі.

Повідомляється, що римська влада обмірковує план зробити з ялинки дерев'яний будинок, де жінки зможуть усамітнитися, щоб погодувати дітей або поміняти підгузки.

Ще один з можливих варіантів - зробити зі знаменитої ялинки кілька тисяч олівців для римських шкіл, пише італійська преса.

Очікується, що про долю ялинки буде оголошено 8 січня.

Але чим би не закінчилася ця історія, тисячі малюнків, фотографій і повідомлень зі словами підтримки вже забезпечили незвичайній ялинці місце в історії.

У Twitter пишуть: "Ми ніколи тебе не забудемо" й "Залишайся у Римі".

А більшість користувачів просто повторюють: "Ти прекрасна".