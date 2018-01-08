"Золотий глобус": актори в чорному і промови проти домагань
Фільм "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі" та серіал "Велика маленька брехня" - головні переможці премії "Золотий глобус", яку з 1944 року присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси.
Більшість промов, виголошених зі сцени стосувалась прав жінок та протидії сексуальним домаганням. Телезірка Опра Уінфрі, яка отримала почесну премію Сесіла Б. ДеМілля за внесок у розвиток індустрії, пристрастно виступила на захист жінок, що заговорили про сексуальні домагання.
"Занадто довго, жінок не чули і їм не вірили, коли вони осмілювались говорити правду про владу цих чоловіків, але їхній час закінчився!", - сказала Опра Уінфрі. Зал аплодував їй стоячи.
Це була перша церемонія такого роду після серії секс-скандалів, які сталися у Голлівуді цього року.
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"Велика маленька брехня" отримала статуетку у номінації "найкращий міні-серіал або телефільм", Ніколь Кідман здобула нагороду за найкращу жіночу роль у цьому міні-серіалі, а актриса Лора Дерн як найкраща актриса другого плану, найкращий актором другого плану став Олександр Скарсгард. Таким чином, драматична історія про подруг і вбивство на шкільному балі отримала чотири "Глобуси".
"Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі" визнали кращим повнометражним драматичним фільмом 2017 року. Стрічка отримала статуетки за найкращий сценарій та найкращу актрису - це Френсіс Макдорманд, найкращий актором другого плану також став представник цього фільму - Сем Роквелл.
Антиутопію "Розповідь служниці" визнали кращим драматичним серіалом року, головна акторка серіалу Елізабет Мосс отримала статуетку у номінації "Найкраща актриса в драматичному серіалі".
Найкращим актор в драматичному фільмі став Гарі Олдман за роль Вінстона Черчіля у драмі "Темні часи".
Юен МакГрегор з "Фарго" здобув статуетку у номінації "Найкращий актор у телефільмі або міні-серіалі".
Найкращим актором у комедійному серіалі став Азіз Ансарі - "Майстер не на всі руки".
Серед комедій і музичних фільмів не знайшлося рівних картині "Леді Берд".
Приз за найкращу жіночу роль у комедії отримала виконавиця головної ролі у фільмі "Леді Берд" 23-річна Сірша Ронан.
Приз за найкращу режисуру дістався Гільєрмо дель Торо за картину "Форма води".
Нагороду в номінації "Накращий фільм іноземною мовою" отримала картина "Нізвідки" з Діаною Крюгер у головній ролі. Фільм російського режисера Андрія Звягінцева "Нелюбов" також був серед претендентів.
Нагороду за найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі отримав Стерлінг Браун за гру в "Це ми".
Джеймс Франко здобув нагороду за те, що зіграв легендарного режисера Томмі Вайсо у фільмі "Горе-творець". Номінація - "Найкращий актор в комедії або мюзиклі".
Найкращим анімаційним фільмом стала "Таємниця Коко".
Багато акторів прийшли на нагородження в траурному чорному на знак протесту проти сексуальних домагань. Червона доріжка перетворилася у чорну на знак протесту проти сексизму.
75-я церемонія нагородження премією "Золотий глобус" передує церемонії премії "Оскар", яка відбудеться 4 березня. Номінації конкурсу оголосять пізніше в січні.
"Золоті глобуси" щорічно вручають в січні за результатами голосування приблизно 90 іноземних журналістів, які живуть у Голлівуді.
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