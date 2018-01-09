Спецпрокурор хоче допитати Трампа - ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спецпрокурор цікавиться, що знав, а чого не знав Трамп

Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, яка проводить розслідування про можливе втручання Росії в американські вибори, збирається допитати президента Дональда Трампа, пише американська преса.

Про допити повідомили кілька ліберальних американських ЗМІ (Washington Post, CNN і NBC) з посиланням на неназвані джерела, "знайомі з ситуацією".

Адвокати Дональда Трампа не підтвердили ці повідомлення.

За інформацією джерел, Роберт Мюллер нібито заявив про бажання зустрітися і поговорити віч-на-віч з президентом під час зустрічі з його юристами Джоном Даудом і Джеєм Секулоу. На зустрічі з адвокатами Трампа, крім Мюллера, також був присутній заступник спецпрокурора Джеймс Кварлес.

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Згідно з цими повідомленнями, команда Мюллера в своєму розслідуванні рухається швидше, ніж уявляють собі люди, не залучені безпосередньо в цей процес. Джерела видань також повідомили, що Трамп не проти ідеї зустрічі зі спецпрокурором і вважає, що це зніме всі питання про ймовірну координацію дій між його штабом і Кремлем під час виборчої кампанії 2016 року.

За даними цих же анонімних джерел, юристи президента нібито не поділяють його ентузіазму і всіляко опираються особистій зустрічі президента і спецпрокурора віч-на-віч.

Вашингтонські експерти в сфері кримінального права Чак Розенберг і Алан Дершовіц в коментарі телеканалу NBC пояснили: американські слідчі завжди приділяють велику увагу поведінці людей під час інтерв'ю, їхнім жестам, тону і міміці. За їхніми словами, команда Мюллера навряд чи піде на угоду з юристами Трампа і погодиться прийняти письмові відповіді замість зустрічі віч-на-віч.

Прецедент Рейгана

За твердженням американських видань, юристи президента ще з грудня минулого року педалюють ідею, що президент повинен відповідати на питання письмово.

Як аргумент вони наводять випадок з Рональдом Рейганом: 40-й президент США створив прецедент, відповівши у письмовому вигляді на питання слідства щодо Ірану. Адвокати Трампа також заявили команді Мюллера, що ті зобов'язані пред'явити достатньо доказів того, що інформація, отримана від президента, критична для проведення подальшого розслідування.

У свою чергу, і Дауд і Секулоу відмовилися коментувати інформацію, що з'явилася в пресі.

Штатний юрист Білого дому Тай Кобб заявив, що він і його колеги не коментують свої переговори з командою спецпрокурора - з поваги до неї і самого процесу розслідування. Він також зазначив, що всі зустрічі слідчих і персоналу президентської адміністрації незабаром завершаться: Тай Кобб переконаний, що Мюллер повинен закінчити всі інтерв'ю співробітників Білого дому до середини січня 2018 року.

На цей же час, за даними джерел преси, запланована зустріч представників спецпрокурора і особистих юристів Трампа - вони повинні обговорити умови і предмет інтерв'ю, а також бачення Мюллера щодо подальшого просування розслідування.

Таким чином, стверджують американські журналісти, адвокати президента США намагаються отримати більш чітку картину того, чим саме цікавиться спецпрокурор і які питання він збирається ставити Дональду Трампу.

Відеозапис

Численні американські експерти та журналісти давно прогнозували, що команда Мюллера захоче зустрітися з президентом. Прогнози ці звучали з того моменту, коли Мюллер був призначений спецпрокурором в середині травня 2017 року, після того, як Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі.

Колишні співробітники прокуратури впевнені: якщо слідчі все-таки доб'ються зустрічі з Трампом, то вона буде відбуватися під відеозапис і без зайвих свідків, зазначає Washington Post.

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Сам Трамп раніше заявляв, що приховувати йому нічого. Так, в суботу він повідомив: "Ні змови, ні злочину не було, і всі навколо говорять мені, що я не є частиною розслідування. Можливо, нею є Гілларі [Клінтон], не знаю, але точно не я".

"Ми повинні бути дуже відкритими, - продовжив американський лідер. - Далі все може піти за двома сценаріями: ми можемо бути дуже замкнутими, і це забере роки. Але ось знаєте, коли ви не зробили нічого поганого, то потрібно бути відкритим і покінчити з цим. Тому що це дуже погано для нашої країни - таким чином наша країна виглядає безглуздо. А я не хочу, щоб країна виглядала безглуздо. І вона не буде виглядати нерозумно, поки я тут".

Форд, Клінтон і Буш

Співробітники американської прокуратури в минулому вже допитували чинних президентів.

Як правило, слідчі повинні чітко сформулювати важливість і необхідність свого запиту. Судді, в свою чергу, вимагають щоб цей запит, як і самі питання обвинувачів, були життєво важливими для слідства. Тільки в цьому випадку президент може відірватися від державних справ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Білл Клінтон під час свого допиту визнав сексуальний зв'язок з 22-річною практиканткою Білого дому

Одним з найвідоміших результатів переговорів між співробітниками прокуратури і президентськими адвокатами став відеодопит 42-го президента США, Білла Клінтона. Він тривав чотири години. Троє слідчих ставили президенту питання і він в кінцевому підсумку зізнався в непристойній сексуальній поведінці щодо практикантки Білого дому, 22-річної Моніки Левінські.

У 2004 році 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого особисто допитав спецпрокурор Патрік Фітцджеральд. Він цікавився, чи був витік з боку керівництва Білого дому щодо розкриття особистості співробітниці ЦРУ: спецпрокурор припускав, що таким чином вона могла бути покарана за критику війни в Іраку, яка звучала з боку чоловіка розвідниці. Буш погодився на цей допит - він тривав трохи більше години.

Від бесіди зі слідчими не відмовився і президент Джеральд Форд - йшлося про спробу замаху на його життя. Ліннетт Фромм, послідовниця серійного вбивці Чарльза Менсона, в вересні 1975 роки намагалася застрелити тодішнього лідера США.