Україна посіла перше місце серед країн СНД в рейтингу паспортів

Копирайт изображения Гонтар Володимир / УНІАН Image caption Співробітник прикордонної служби проводить паспортний контроль в аеропорту "Київ" (Жуляни), 9 червня 2017 р.

Україна посіла перше місце серед країн СНД у щорічному Індексі паспортів. Рейтинг оцінює країни за можливістю їхніх громадян відвідувати різні держави світу без візи. Відповідне дослідження опублікувала транснаціональна консалтингова компанія Henley & Partners.

У цьогорічному рейтингу були проаналізовані понад 200 країн і територій.

Україна показала найбільший прогрес серед усіх країн - посунулася вперед на 15 позицій і посіла 44-е місце у світі. Це відбулося завдяки отриманню безвізового доступу до країн Шенгенської зони в 2017 році.

Загалом минулого року 32 країни світу відкрили запровадили безвізовий режим для українців.

У цьогорічному рейтингу значно просунулася вперед також Грузія. Країна, яка також отримала безвізовий режим із країнами Шенгенської зони, поліпшила свою позицію в Індексі паспортів на 14 позицій.

Який паспорт найкращий?

Впродовж останніх п'яти років перше місце в рейтингу незмінно зберігається за паспортом Німеччини.

У 2018 році власники цього документа можуть подорожувати без візи в 177 країн світу, що на одну країну більше, ніж у минулому році.

Друге місце дісталося Сінгапуру, громадяни якого можуть подорожувати без візи в 176 країн.

Третє місце розділили вісім держав: Велика Британія, Данія, Італія, Норвегія, Фінляндія, Франція, Швеція та Японія. Громадяни цих країн мають можливість відвідувати без візи 175 країн світу.

Серед країн, в яких діють програми отримання громадянства через інвестиції, найширший вибір держав з безвізовим в'їздом пропонує паспорт Австрії - 174 країни.

Розмір необхідних інвестицій для отримання австрійського паспорта складає 8-10 млн євро. Мальта і Кіпр, громадянство яких можна отримати за інвестиції в розмірі 1-2 млн євро, пропонують безвізовий доступ в 169 і 159 країн відповідно.

Останнє місце в Індексі паспортів посів Афганістан, громадяни якого мають відкритий безвізовий доступ у 24 країни світу.

Індекс паспортів Henley & Partners, раніше відомий як індекс візових обмежень, публікується з 2006 року у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу в світі базу туристичної інформації.