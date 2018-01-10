В Ефіопії заборонили іноземцям усиновлювати дітей

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Ефіопія заборонила іноземцям усиновлювати дітей через побоювання, що над ними знущаються і не доглядають.

В 2013 році одну американську пару визнали винною у вбивстві дівчинки з Ефіопії.

Серед тих, хто також всиновлював дітей із цієї країни, були знаменитості Бред Пітт та Анджеліна Джолі.

Цей випадок спричинив дискусію щодо всиновлення іноземцями, повідомляє кореспондент BBC Еммануїл Ігунза зі столиці Ефіопії Аддис-Абеби.

Правозахисні групи також повідомили, що торговці людьми наживаються на проблемі усиновлення у цій країні і отримують від цього великі прибутки.

Депутати парламенту Ефіопії зараз кажуть, що дітей-сиріт мають захищати та підтримувати на місцевому рівні. Але законодавці також зазначають, що в країні недостатньо служб, які б цим займалися.

Два роки тому Данія припинила усиновлення дітей з Ефіопії.

За даними Держдепу США, кожна п'ята всиновлена дитина громадянами США закордоном, родом з Ефіопії. Також відомо, що американці всиновили понад 15 тисяч дітей із Ефіопії за 1999-2016 роки.

А сім'ї Іспанії, Франції та Італії усиновлюють кілька сотень ефіопських дітей на рік.