Австралію шокувала прикручена шурупами до стовпа коала

Копирайт изображения KOALA RESCUE QUEENSLAND Image caption Фото коали підняло хвилю обурення у Австралії

У Австралії знайшли мертву коалу, прикручену до дерев'яного стовпа. Місцеві організації захисту тварин розслідують інцидент, який вже називають "вчинком хворого".

Цей випадок спричинив загальну хвилю засудження після того, як фотографію мертвої тварини оприлюднили у соціальних мережах.

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Тварину знайшли прикрученою за лапи до дерев'яної балки у місцевому парку у Квінсленді.

Зловмисника можуть звинуватити у жорсткому поводженні, якщо його знайдуть.

Наразі невідомо, як померла тварина. На її шерсті були сліди крові, а перед нею висіло листя, яке їдять ці тварини.

"Це просто хворий вчинок, мені хочеться блювати", - заявив ВВС Мюрей Чамберс з товариства порятунку коал Квінсленда.

Він вказав, що за десять років роботи жодного разу не бачив такого.

Захисники тварин розмістили фото у соцмережах, щоб знайти зловмисника. Пост поширили тисячі користувачів.

Чи була живою?

Захисники тварин допускають, що коалу могла збити машина, адже поруч розташована дорога.

"Моя здогадка, що тварину збили, але навіщо її прикручувати до дерев'яної балки. Чи була вона жива під час цього?" - запитує пан Чамберс.

Коалу прикрутили до дерев'яного стовпа за допомогою будівельних шурупів.