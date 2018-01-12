Поліція Парижа знайшла викрадені коштовності на 4,5 мільйони євро

Копирайт изображения AFP Image caption Поліція охороняє задній вхід в Ritz, через який грабіжники проникли в готель, 10 січня 2018 року

Французька поліція знайшла всі ювелірні вироби, викрадені озброєними грабіжниками з магазину в знаменитому готелі Ritz у Парижі 10 січня.

За словами представників поліції, вартість коштовностей сягає 4,5 мільйонів євро. Вони лежали в сумці, яку під час втечі з місця злочину впустив один з п'яти грабіжників.

"Я можу підтвердити, що сумку з усіма викраденими коштовностями знайшли працівники поліції", - цитує агентство Reuters неназване джерело в поліції, знайоме з цією справою.

У день пограбування троє з грабіжників не змогли вибратися з готелю, тому що вихід був заблокований.

Ще двоє, які очікували на них ззовні, змогли втекти: один на автомобілі, а інший - на моторолері. Саме він і впустив сумку з коштовностями під час зіткненя з пішоходом.

Автомобіль його спільника згодом виявили в місті Саннуа, що на півночі від столиції Франції.

Копирайт изображения AFP Image caption Готель Ritz - один із найрозкішніших готелів Парижа

П'ятизірковий готель Ritz розташований поруч із французьким міністерством юстиції, на правому березі Сени, в серці Парижа.

Усередині готелю - галерея з п'яти бутиків з коштовностями, годинниками і дизайнерським одягом.