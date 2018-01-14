Актор Уолберг віддав 1,5 млн доларів фонду жертв сексуальних домагань

Копирайт изображения Getty Images Image caption Марку Уолбергу заплатили 1,5 млн. доларів за перезйомку у "Всі гроші світу", а Мішель Вілямс - менше тисячі

Актор Марк Уолберг, який грав одну з головних ролей у фільмі "Всі гроші світу", пожертвував гонорар за перезйомку частини сцен у цій стрічці розміром 1,5 млн доларів фонду руху Time's Up.

Фонд створили для захисту жінок від сексуальних домагань та дискримінації.

Американський актор повідомив про своє рішення в суботу в Twitter після того, як стало відомо, скільки грошей він отримав за гру в стрічці.

А от його колезі по знімальному майданчику актрисі Мішель Вільямс платитимуть лише 80 доларів у день за додаткову роботу.

Вільямс - одна із засновниць Time's Up. Загалом за свою роботу в перезйомці фільму артистка отримала, як пише газета Guardian, менше однієї тисячі доларів.

А Уолберг, за даними журналу Forbes, у 2017 році виявився найвисокооплачуванішим актором у світі.

То ж зірка екрану заявив, що жертвує 1,5 млн доларів у фонд руху Time's Up не тільки від свого імені, а й від імені Мішель Вільямс.

"Всі гроші світу" - новий фільм режисера Рідлі Скотта про вбивство внука нафтового магната Джона Пола Гетті, роль якого грав Спейсі.

Після безпрецедентного скандалу навколо Спейсі автори стрічки ухвалили рішення вирізати всі відзняті сцени за його участі та перезняти їх з іншим актором - Крістофером Пламмером. Марк Уолберг у фільмі виконав роль колишнього агента ЦРУ Флетчера Чейза.

Рідлі Скотт сказав Guardian, що всі актори будуть перезніматись безкоштовно, але згодом стало відомо про Уолберга з гонораром в 1,5 мільйона доларів і про те, що Вільямс отримає менше тисячі.

Після цього в Twitteri здійнялась хвиля критики.

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Рух Time's Up має на меті підтримати жінок, яких домагались та принижували. У відкритому повідомленні учасники руху зокрема заявили про нерівність оплати праці для чоловіків і жінок.

Сексуальні домагання та боротьба жінок за свої права стали однією з головних тем 2017 року після обвинувачень, висунутих проти продюсера Гарві Вайнштейна, актора Кевіна Спейсі та низки інших відомих зірок.