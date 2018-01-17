Японія закликала світ не "бути наївними" щодо КНДР

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нещодавно обидві Кореї провели перші за тривалий час переговори на високому рівні

Японія закликала міжнародну спільноту не втрачати пильність після зменшенням напруженості на Корейському півострові.

Про це заявив міністр закордонний справ цієї країни Таро Коно під час міжнародної зустрічі щодо Північної Кореї у канадському Ванкувері.

"Я знаю, деякі люди вважають, що оскільки Північна Корея бере участь в діалозі з Південною Кореєю, ми повинні її нагородити пом'якшенням санкцій чи наданням якоїсь допомоги", - каже міністр.

За його словами, така точка зору є "досить наївною". "Я думаю, що Північна Корея хоче виграти час для того, аби продовжити свою ядерну програму", - вважає Таро Коно.

Копирайт изображения AFP Image caption Японія вважає, що Пхеньян хоче виграти час для того, аби продовжити свою ядерну програму

США повторили свій заклик посилити тиск на Пхеньян до тих пір, поки він "не сяде за стіл надійних переговорів".

А міністр закордонних справ Південної Кореї Кан Гьон Хва під час зустрічі заявила, що останні санкції та тиск вплинули на готовність Північної Кореї до переговорів.

"Дійсно, спільні дії міжнародної спільноти почали приносити плоди", - сказала вона.

У Ванкувері зібрались на зустріч 20 міністрів закордонних справ, аби обговорити посилення тиску на Пхеньян.

У фінальній заяві вони вказали, що розглянуть можливість застосування жорстких санкцій проти Північної Кореї, які вийдуть за рамки передбачених в резолюції Радбезу ООН.

Зустріч організували США і Канада. Китай та Росію не запросили.

Обидві країни звинуватили в тому, що вони не достатньо тиснуть на Пхеньян у зв'язку з його ядерними амбіціями.

Пекін вважає цю зустріч "нелегітимною".

"Найважливіші сторони, причетні до корейського питання, не брали участі в зустрічі, тому я не думаю, що вона є легітимною та представницькою", - сказав речник МЗС Китаю Лу Канг.

Північна Корея в останні два роки просуває свої програми з ядерної та звичайного озброєння, не дивлячись на посилення міжнародних санкцій.

Останнє балістичне випробовування відбулося 28 листопада 2017 року. Тоді ООН запровадив нові санкції проти Пхеньяну.

А на початку січня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що він "відкритий до діалогу" з Південною Кореєю, аби відправити делегацію на зимову Олімпіаду-2018.

Обидві Кореї згодом провели свої перші за два роки переговори на високому рівні.