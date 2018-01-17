Поліція обшукує виробництва Lactalis через сальмонелу
Французька поліція проводить обшуки в кількох виробничих приміщеннях компанії Lactalis в рамках розслідування щодо сальмонели в дитячому харчуванні.
Представник компанії Майкл Налет підтвердив присутність поліції.
"Як ми раніше повідомляли, Lactalis співпрацює з правоохоронними органами й буде сприяти задля зваженого проведення розслідування", - цитує його агенція AFP.
Судовий позов подали батьки, які говорять, що їхні діти відчули себе погано після вживання продукції.
Понад 12 млн пачок сухого молока для дитячого харчування вже відкликали з 83 країн через цей скандал.
Виробничі потужності компанії включають завод в Креоні на північному заході Франції.
Цей об'єкт закрили минулого місяця після того, як з'явилась інформація про виявлення бактерії сальмонели.
У Франції вже постраждали щонайменше 37 дітей.
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Група компаній Lactalis - один з найбільших у світі виробників молочної продукції з обсягом продажів у 17 мільярдів євро на рік.
До складу Lactalis входять 246 виробництв у 47 країнах. Лише у Франції на компанію працює 15 тисяч людей.