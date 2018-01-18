В АТО за добу ще один загиблий

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Ще один військовослужбовець загинув минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції.

Боєць Збройних сил України загинув під час одного з обстрілів.

Загалом за добу вздовж лінії розмежування на Донбасі відбулося 7 обстрілів військових ЗСУ.

Українські військові були змушені двічі стріляти у відповідь, але зі зброї, яка дозволена Мінськими угодами. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у мережі Facebook.

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Тож загалом за добу загиблих троє.

Як повідомляла BBC Україна, двоє військовослужбовців загинули, коли їхній транспортний засіб підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Ще п’ятеро людей отримали поранення та перебувають у лікарні.

Минулої доби сепаратисти на Луганському напрямку активізувалися вночі у районі Світлодарської дуги, вогонь вівся довкола населеного пункту Луганське.

На Донецькому напрямку обстріли тривали біля Пісків, довкола Верхньоторецького, Новотроїцького, Авдіївки та поблизу Гранітного.

Як повідомляла BBC Україна, у 2017 році безповоротні втрати ЗСУ склали 191 людину.