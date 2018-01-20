"Як фільм-катастрофа" - розповідь про Одеську трасу

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У ніч на суботу снігова негода заблокувала сотні машин на Одеській трасі.

Згодом, як запевняють рятувальники, рух вдалося відновити, однак люди змушені були прочекати зимову ніч у автомобільних корках.

"Зараз вже глибока ніч. На трасі між Києвом та Одесою справжній транспортний апокаліпсис - пробка довжиною в декілька кілометрів", - написала ВВС Україна жінка на ім'я Юлія, яка застрягла у дорозі.

Ми зв'язалися з нею.

З Одеси в Київ

Копирайт изображения ДСНС Image caption Труднощі почалися на виїзді з Одеської області

Ввечері п'ятниці жінка виїхала автобусом з Одеси, але на кордоні Одещини та Миколаївщини почалися проблеми з рухом транспорту.

"Тут застрягли сотні машин, пасажирські автобуси, вантажівки, приватний транспорт. Люди ходять біля автівок й ніхто не розуміє, коли можна рушати", - відзначала жінка.

"Ніяких служб не видно, тільки люди та машин посеред дороги", - нарікала вона.

Пізніше Юлія додала, що поліція все ж з'явилася та почала "по черзі перенапрявляти автівки з одного боку траси на інший по одній-дві машини".

"Через це з обох боків дороги утворилися багатокілометрові ланцюжки з автобусів, вантажівок і приватного транспорту. Водії вантажівок взагалі були затиснуті на узбіччі", - каже очевидиця.

Копирайт изображения ДСНС Image caption Найгірше було великогабаритному транспорту

Вона також припускає, що через це далекобійники були заблоковані у дорозі більше доби (Укравтодор справді вводив обмеження на рух великовагових та великогабаритних на деяких дорогах регіону).

Зрештою за кілька годин "жах на дорозі, як у казці, закінчився на кордоні Київської області".

"Оце і є найбільш дивним - чому частина дороги чиста, а частина - як у фільмі-катастрофі", - дивується жінка.

"Мене дуже неприємно вразила неймовірно довга черга з вантажівок! Нікому немає діла, що там мерзнуть водії!", - підсумовує Юлія, яка зрештою дісталася Києва.

Порятунок і прогнози

Копирайт изображения ДСНС Image caption У ДСНС обладнали пункти обігріву для тих, хто застряг в дорозі

У суботу Укравтодор повідомив про те, що зранку 20 січня були скасовані всі обмеження на автодорогах державного значення.

А у Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) констатують, що небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається, погода стабілізувалася.

Копирайт изображения ДСНС Image caption Незабаром погода знову погіршиться, але в інших регіонах

Утім, станом на 12-у годину все ще уповільнено рух на ділянці дороги М-05 Київ-Одеса на території Черкаської та Кіровоградської областей - у напрямку Одеси.

У ДСНС також кажуть, що дороги розчищають та допомагають з буксируванням майже півсотні одиниць техніки.

Копирайт изображения ДСНС Image caption Майже тисячу машин вдалося витягнути з заметів, кажуть рятувальники

А за попередню добу рятувальникам вдалося витягнути з заметів 943 автівки.

Водночас у Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають, що незабаром погода знову погіршиться.

21-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях очікуються налипання мокрого снігу, ожеледиця, снігові замети, хуртовини та 20-30 см снігу.