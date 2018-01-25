В Італії потяг зійшов з рейок: троє загиблих

Копирайт изображения REUTERS Image caption Аварія сталась поблизу Мілана

Неподалік Мілана зійшов з рейок потяг, загинуло щонайменше троє людей та ще сто зазнали поранень.

Десятеро людей перебувають у важкому стані. Пожежники намагаються звільнити кількох людей, які застрягли в одному з вагонів, між станціями Тревільйо та Пйотелло.

Копирайт изображения EPA Image caption Рятувальники витягають людей з пошкоджених вагонів

Потяг прямував з Кремони до Мілана. Аварія сталася близько сьомої години ранку. Чому потяг зійшов з рейок - поки що невідомо. Розслідують можливі проблеми зі зчепленням між вагонами, що і могло спричинити аварію.

Очевидець повідомив газеті Repubblica, що поїзд "почав тремтіти" перед аварією.

Два вертольоти залучили до рятувальної операції, повідомляє газета Corriere Della Sera.

Копирайт изображения AFP

Як повідомляє італійське видання La Stampa, ділянка північної залізниці, де сталася аварія, наразі перекрита.