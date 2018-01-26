Музей запропонував Трампу золотий унітаз замість картини Ван Гога

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Нью-Йоркський Музей Гуггенхайма відхилив прохання президента Дональда Трампа позичити картину Ван Гога для Білого дому. Замість неї у музеї запропонували президенту США золотий унітаз, повідомляють ЗМІ.

Музей вибачився за те, що не зміг надати Білому дому "Пейзаж зі снігом" Ван Гога, повідомляє Washington Post.

Водночас Музей Гуггенхайма запропонував альтернативний варіант - "солідний, 18-каратний унітаз".

У Білому домі поки що не прокоментували пропозицію.

За даними Washington Post, куратор музею Ненсі Спектор відповіла на запит Білого дому у вересні минулого року.

"Мені шкода повідомити вам, що ми не можемо надати вам цю картину, оскільки вона є частиною музейної колекції Танхаузера, яку не можна переміщати за винятком рідкісних випадків", - написала вона у листі.

Копирайт изображения GUGGENHEIM Image caption У музеї заявили, що не можуть позичити картину Ван Гога

Картину Ван Гога 1888 року, йдеться в листі, виставлять у дочірній установі музею за дозволу власників.

Однак, додала куратор, золотий туалет, створений італійським митцем Мауріціо Каттеланом, можуть надати Білому дому "у довгострокову позику".

"Це, звичайно, надзвичайно цінний і дещо крихкий експонат, але ми надамо інструкції щодо його встановлення та догляду за ним", - додала пані Спектор.

Експонат у робочому стані під назвою "Америка" розглядають як гостру сатиру над надмірним багатством у США.

Американські президенти та перші леді зазвичай позичають визначні художні твори, щоби прикрасити різні кімнати Білого дому.