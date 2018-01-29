Світоліна стала третьою ракеткою світу
Українка Еліна Світоліна піднялася з четвертого на третє місце рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA), хоча ще на початку січня була шостою.
Рейтинг оновили після завершення Відкритого чемпіонату Австралії.
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23-річна Світоліна залишила Australian Open, програвши у чвертьфіналі.
Також у рейтингу змінилася перша ракетка.
Румунку Сімону Халеп потіснила Каролін Возняцкі з Данії.
У першій сотні тенісисток ще 3 українки: на 40-му місці Леся Цуренко, на 80-му Катерина Бондаренко та на 85-му Катерина Козлова.
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Також значно покращила свій результат 15-річна українка Марта Костюк, яку прозвали "українською сенсацією".
Вона піднялася з 521-го місця на 243-тє.
Костюк вперше потрапила на турнір такого рівня, хоча у 2017 році виграла юніорський Australian Open.